Kameriyeyi sallayarak devirmek istediler; o anlar kamerada



Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesinde 4 kişi, sahildeki ahşap kameriyeyi devirmek için uzun süre sallayıp, yerinden oynattı. Bu anlar, kameraya yansırken, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan belediye, suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Çayeli ilçesi sahilinde, önceki gün saat 14.00 sıralarında, kimliği belirsiz 4 kişi, ahşap kameriyeyi uzun süre sallayarak devirmeye çalıştı. Aralarından birinin, çatı kısmının üzerine çıkıp, yerinden oynattığı kameriyeyi deviremeyen şüpheliler, bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; sallanan kameriyenin, bir süre yan yattığı ancak devrilmediği görüldü.

Çayeli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından "Bu görüntüyü üzülerek paylaşıyoruz! Yorum sizlerin. Ayıptır, günahtır" notuyla görüntü paylaşıldı.

Belediye ayrıca şüpheliler hakkında 'kamu malına zarar vermek'ten savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da açıkladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-03-08 14:56:03



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