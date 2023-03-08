Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü: 0-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yunus Dursun, Baran Eraslan, Şenol Bektaş, Ömer Tolga GüldibiERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Alican Özfesli (Dk. 84 Özgür Sert), Sefa Akgün (Dk. 46 Batuhan Artarslan), Estrela (Dk. 90 Shala), Celal Hanalp (Dk. 84 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu, Olanare (Dk. 20 Rosheuvel)ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Erkan Reşmen, Batuhan Yayıkcı, Barış Yardımcı (Dk. 72 Melih İnan), Mikail Okyar, Bekir Karadeniz, Bardhi (Dk. 72 Aykut Çeviker), Malle (Dk. 65 Anderson), Rashad Muhammed (Dk. 85 Caner Aktaş), Hamza Gür (Dk. 65 Eze)SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Taha (Ankara Keçiörengücü)

GOL: Dk. 88 Muhammed Furkan Özhan (Kendi kalesine) (Ankara Keçiörengücü)Spor Toto 1´inci Lig´in 25´inci haftasında Erzurum FK, Rize'de konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0'lık skorla mağlup oldu.

17´inci dakikada ceza sahası dışında savunmadan seken topla buluşan Rashan´ın şutu kalecide kaldı.

19´uncu dakikada rakibi ile girdiği mücadelede sakatlık geçiren Olarane oyuna devam edemedi.

45+3´üncü dakikada Cengizhan´ın sağ kanattan yaptığı ortasında Rosheuvel ceza sahası içinde topla buluştu. Rosheuvl´ın şutunda ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.53´üncü dakikada Cengizhan´ın sol kattan yaptığı ortasında ceza sahasındaki Eren´in kafa vuruşunda top, direk dibinden dışarı çıktı.

88´inci dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kazandığı serbest vuruşta Bekir´in ceza sahası içine havadan gönderdiği topa Mustafa Yumlu, ayağıyla dokunmak istedi. Kale alanına yönelen ve savunmada Muhammed Furkan Özhan'a da değen top, ağlarla buluştu. 0-1.

Karşılaşma Ankara Keçiörengücü´nün 0-1 üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-03-08 17:37:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.