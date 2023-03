Çaykur Rizesporlu Olawoyin: Her maç gol atmak istiyorum

Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)Spor Toto 1´nci Lig takımlarından Çaykur Rizespor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi konuşan Ibrahim Olawoyin, "Aldığımız son mağlubiyeti hem kendimize hem de taraftarımıza unutturmak istiyoruz. Her maç gol atmak istiyorum" dedi.

Rizespor, ligin 25´inci haftasında deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıkları antrenmanla devam eden yeşil-mavili ekibin Nijeryalı forveti Ibrahim Olawoyin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Samsun mağlubiyetini unutturmak istediklerini söyleyen Olawoyin, "Samsunspor maçından aldığımız mağlubiyeti, hem kendimize hem de taraftarımızı unutturmak istiyoruz. Maça iyi hazırlandık. Hocalarımız bizi mental olarak da hazırladı. Bence iyi bir maç geçireceğiz. Rize´ye gelmeden önce hep olumlu bilgiler almıştım. Geldiğimden itibaren herkes bana çok iyi davrandı. Her maç gol atmak istiyorum. Umarım attığım goller takımıma galibiyeti getirir" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ibrahim Olawoyin açıklama DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-03-09 16:11:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.