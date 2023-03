Rize'de depremzede çocuklara 'Formulaz tahta araba'lı moral

Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)RİZE´de misafir edilen depremzede ailelerin çocukları, düzenlenen `Formulaz Tahta Araba Yarışması´ etkinliğiyle eğlenip, moral buldu.

Kentte Formulaz Derneği'nce, Türkiye'yi derinden sarsan yıkıcı depremlerden etkilenip Rize´ye yerleştirilen depremzede ailelerin çocukları için tahta araba yarışları etkinliği düzenlendi. Adalet Bakanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe aileleriyle katılan deprmezede çocuklar, oluşturulan parkurda tahta arabaları sürdü. Doyasıya eğlenen çocukların arabalarının hız almasına da aileleri yardımcı oldu. Start verilen yarışta, çocuklar arabaları kontrol edip birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Ailelerinin gözetiminde yarışmayı bitiren çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı. Pasta ikramı ile sona eren etkinlikte, çocuklar moral bulup, afetin etkinlerini de hafızlarından sildi.

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, depremzede ailelere ellerinden geldiğince destek olacaklarını söyleyerek "14 yıl önce başlattığımız tahta araba yarışları artık kabuğuna sığmaz hale gelmiştir. Depremzedelerin geçirdikleri zor süreci unutmaları için böyle bir etkinlik yaptık. Depremzedeler tahta arabaları ilk defa gördüler ve çok şaşırdılar. Bizde bundan sonra tahta arabaları tanıtmak adına elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

YARIŞA AMCA-YEĞEN DAMGA VURDU

Çocukların ardından afetzede aile fertlerinin direksiyona geçmesi ile devam eden yarışlara Kahramanmaraş´tan gelen amca-yeğen damga vurdu. İddialı olarak başlayıp, bir süre başa baş takip eden yarışmayı amcanın kaza yapması sonucu yeğeni kazandı. Yarışta yaşadıklarını anlatan amca Nusret Kalem, "Çok güzel bir yarıştı. Yeğenimle beraber başladık. İddialıydı önce birlikte gittik. Sonrasında o aldı başını gitti. Beni yendi" dedi.

'DOSTLUK KAZANDI'

Yeğen Emin Kalem ise "Yarışmadan büyük keyif aldık daha önce tahta arabaları televizyona görürdük. Bugün ise sürdük. Amcamla yarıştım. Amcam beni durdurmak için beraber gidelim desede yarışma ben onu geçtim. Ama dostluk kazandı. Çok eğlendik" diye konuştu.

Kızı ile yarışan depremzede Recep Han, "Kızımla birlikte yarıştım birinci oldum. Birinciliği kimseye vermiyoruz. Tahta arabaları daha önce televizyonlarda görmüştük ama şimdi deneyimledik. Yarışmak çok güzel bir duygu. Biz depremzedeler için çok güzel etkinlikler yapıyorlar" ifadelerinde bulundu.

Küçük Elif Sude Mutlu da, "Çok mutluyum daha önce televizyonda haberlerde görmüştüm. Bugün ilk defa sürdüm. Yarışmada ise büyüklere meydan okudum. Çok zevkli idi. Bir an düşeceğim sandım ama toparladım. Çok keyif aldım" dedi.

'BU GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ'

Çocuklara destek olan formulaz pilotu Gani Sarı ise "Kendi yarışmalarımdan daha farklı bir yarış oldu. İki kardeşimize yarışa destek oldum. Onlar birinci olmamanın mutluluğun yaşayınca biz de onların mutluluğu ile mutlu oluyoruz. Bu günleri birlikte aşacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-03-12 14:59:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.