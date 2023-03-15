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'TRAFİK CEZASI' NEDENİYLE TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ  

DHA

&#039;TRAFİK CEZASI&#039; NEDENİYLE TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ  


RİZE'nin Pazar ilçesinde Eray Karadeniz (35), trafik cezası nedeniyle tartıştığı arkadaşı S.K. (36) tarafından sokakta tabancayla vurularak öldürüldü.Olay, saat 17.00 sıralarında ilçenin Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'dan ilçeye gelen ve arkadaşı S.K.'ya ait otomobille dolaşan Eray Karadeniz'e, polis tarafından trafik cezası kesildi. Cezayı öğrenen S.K., sokak ortasında Eray Karadeniz ile tartışmaya başladı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada S.K., belinden çıkardığı tabanca ile Karadeniz'e 3 el ateş edip, kaçtı. Kanlar içinde yığılan Karadeniz ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Karadeniz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay yerine yeniden gelerek polise teslim olan S.K. ise gözaltına alındı.Öte yandan, olay sonrası sokakta yaşananlar da çevredeki bina sakinlerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; kapısı açık aracın önünde vurulan Eray Karadeniz'in kanlar içerisinde yattığı, çevredeki bir kadının da yaşananlara bağırarak tepki gösterdiği, şüpheli S.K.'nın ise elindeki tabancayla olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı yer aldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Saldırı sonrasına ait cep telefonu görüntüleri
Hayatını kaybeden Eray Karadeniz FotoHaber:Mehmet Can PEÇE/ PAZAR (Rize), (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Rize Mehmet Can PEÇE
2023-03-15 00:30:16

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