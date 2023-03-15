Binalar arasındaki yüksek gerilim hattı direği, vinçle kaldırıldı

Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesinde, bina blokları arasında bulunan, 40 metrelik yüksek gerilim hattı direği, acele kamulaştırma kararının ardından vinçle kaldırıldı.
Eskipazar Mahallesi'nden geçen yüksek gerilim hattı direğinin çevresine, 20 yıl önce 2 bloklu 7'şer kat ve 64'er daireli Altınbaş blokları inşa edildi. Bloklar arasında kalıp, zamanla korkuya neden olan 40 metrelik yüksek gerilim hattının kaldırılması için imza toplayan bina sakinleri, ilgili kurumlara başvuruda bulundu; ancak sonuç alamadı. Bölgeye yıldırım isabet etmesiyle çevredeki araç ve iş yerlerine hasar veren direğin kaldırılması için acele kamulaştırma kararı alındı. Harekete geçen ekipler, güvenlik tedbiri alıp, vinçle direğin sökümüne başladı. Direk, bulunduğu yerden parçalar halinde kaldırıldı. Bina sakinleri, direğin kaldırılmasında katkı sunanlara teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli
2023-03-15 15:01:29
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