Midye kabuğundan yangın boğucu biyolojik toz üretildi



Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)- RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi´nce (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi öncülüğünde, yangına müdahalede alevlerin hızlı söndürülebilmesi için beyaz kum midyesi kabuğundan üretilen doğal yangın boğucu biyolojik toz, uygulamalı olarak tanıtıldı.

RTEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Baltaş öncülüğündeki akademisyen ekip, yangına müdahalede alevlerin ani söndürülebilmesi için bilimsel çalışma başlattı. 4 yıllık çalışmayla beyaz kum midyesinden doğal yangın boğucu biyolojik toz elde edildi. Derepazarı ilçesindeki Denizcilik Fakültesi alanında, midye kabuğundan üretilen yangın boğucu toz, uygulamalı olarak tanıtıldı. Uygulamada, yangın tüpüne konulan biyolojik tozla müdahale edilen alevlerin, saniyeler içinde söndüğü görüldü.

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Baltaş, yangın söndürme tozlarının, Türkiye'ye yüzde 90'ın üzerinde ithal olarak getirildiğini ve bunun ülke ekonomisi için mali yük olduğunu söyledi. Türk Patent ve Marka Kurumu'na proje fikrinin patent başvurusu yapıldığın aktaran Prof. Dr. Baltaş, "Burada B sınıfı sıvı yangın söndürme testi gerçekleştirdik. Bu tozu diğer türlerden ayıran en önemli özelliği boğucu olup baskılaması ve doğal olduğu için kanserojen riski olmamasının yanı sıra kolay temizlenebilir olmasıdır. Dünyada ilk defa deniz canlısından böyle bir toz üretildi. Bunu ekonomimize kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-03-15 17:13:29



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