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Çaykur Rizespor - Altay: 3-1 

DHA

Çaykur Rizespor - Altay: 3-1 


Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas
ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer, Mithat, Sinan Seyfettin (Dk. 83 Emirhan), Alberk (Dk.83 Hagi), Azubuike, Miya (Dk. 62 Ogün), Benhur, Amilton (Dk. 83 Halil), Olawoyin , Mary (Dk.71 Kubilay)
ALTAY: Eren Karataş, Björkander, İbrahim, Efe, Ceyhun (Dk. 69 Murat), Eren Erdoğan, Tolga (Dk. 82 Deniz), Naderi (Dk. 69 Enes), Zeki (Dk. 82 Kutay), Salih, Paixao, 
SARI KARTLAR: Miya, Azubuike, John Mary (Çaykur Rizespor), Naderi, Björkander, Zeki Yıldırım, Salih Sarıkaya, Efe Sarıkaya (Altay)
GOLLER: Dk.7 Olawoyin, Dk. 21 Mary, Dk. 80 Benhur (Çaykur Rizespor)- Dk. 34 Björkander (Altay),
Spor Toto 1´inci Lig´in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği Altay'ı 3-1 mağlup etti. 
7'nci dakikada Azubuike´nin derinlemesine pasında ceza sahasında içerisinde topla buluşan Olawayin´in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
14´üncü dakikada Azubuike´nin ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Benhur, topu ceza sahasına kadar sürükleyerek çektiği şutta top direkten oyun alanına geri döndü. 
21´inci dakikada Mithat´ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mary´in çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
34´üncü dakikada Altay kazandığı serbest vuruşta Tolga´nın havadan penaltı noktasına doğru gönderdiği topa kafa ile vuran Björkander, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 
80´inci dakikada Kubilay´ın ceza sahası hemen dışından derinlemesine verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Benhur, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3 -1'lik üstünlüğüyle sona erdi.  
 DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-03-18 19:04:52

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