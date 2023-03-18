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Rize'de baca yangını; 2 ev küle döndü

DHA

Rize'de baca yangını; 2 ev küle döndü


Mehmet Can PEÇE/ ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 katlı evin bacasında yangın çıktı. Bitişikteki binaya da sıçrayan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 ev küle döndü.  
İlçenin Dikkaya köyünde Kemal Kesici'ye ait ahşap taş karışımlı 2 katlı evin bacasında yangın çıktı. Evde bulunanlar kendilerini dışarı atarken, alevler büyüyerek bitişikteki diğer 2 katlı eve de sıçradı.  Köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 ev küle dönerken, 1 evin ise çatısı hasar gördü. Köy halkı da kovalarla elden ele su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Mehmet Can PEÇE
2023-03-18 22:30:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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