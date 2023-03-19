RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 katlı evin bacasında yangın çıktı. Bitişikteki binaya da sıçrayan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 ev küle döndü. İlçenin Dikkaya köyünde Kemal Kesici'ye ait ahşap taş karışımlı 2 katlı evin bacasında yangın çıktı. Evde bulunanlar kendilerini dışarı atarken, alevler büyüyerek bitişikteki diğer 2 katlı eve de sıçradı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 ev küle dönerken, 1 evin ise çatısı hasar gördü. Köy halkı da kovalarla elden ele su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü:
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
Köylülerin kovalarla su taşıması
Yangından detaylarHaber: Mehmet Can PEÇEKAMERA:/ÇAMLIHEMŞİN (RİZE), (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Rize / Çamlıhemşin
2023-03-19 02:46:18
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