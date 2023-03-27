İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

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Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)RİZE'de çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen Mehmet Sade (19), hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; dengesini kaybeden inşaat işçisi Mehmet Sade, yapımı süren 10 katlı binanın 5'inci katından düştü. Ağır yaralanan Sade, çağrılan ambulansla Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sade, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-03-27 16:00:42



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