Rize'de fırtına; çatı uçtu, minare devrildi

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Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RİZE'de fırtına nedeniyle, mescidin minaresi devrildi, 9 katlı apartmanın çatısının uçma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğu Karadeniz'de, dün öğleden sonra gerçekleşen fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Rize'de 1 saat etkili olan fırtına, çatı uçmalarına neden oldu. Gülbahar Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın çatısı, fırtınada uçtu, çevreye sac parçaları düştü. Çatının uçma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; yerinden sökülen çatının, saniyeler içinde yan binanın bahçesine düştüğü görüldü. Merkeze bağlı Veliköy köyünde de fırtınada mescidin alüminyum minaresi devrildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-03-29 12:11:46



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