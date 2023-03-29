Çaykur Rizespor - Manisa FK: 4-2

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Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)-

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Serhat Sağır

ÇAYKUR RİZESPOR: Abdullah (Dk. 60 Emre), Halil (Dk. 77 Alberk), Seyfettin Anıl, Bahadır (Dk.77 Sinan), Mithat, Ogün, Azubuike, Olawoyin (Dk.77 Mary), Bolasie, Benhur, Kubilay (Dk. 83 Koray)

MANİSA FK: Ömer, Kaan, Domgjoni, Alıoune (Dk. 48 Metehan), Taha (Dk. 81 Anıl), Prib (Dk. 67 Muhammet), Serkan (Dk. 81 Adem), Burak Altıparmak, Fernandes, Burak Çoban, Diallo (Dk.67 Tabla)

SARI KARTLAR: Edgar, Serkan (Manisa FK)- Mithat, Kubilay, Bahadır (Çaykur Rizespor),

GOLLER: Dk. 9 Mithat, Dk. 72 Bolasie, Dk. 87 Ogün, Dk. 90+8 Mary (Çaykur Rizespor) - Dk. 75 Burak, Dk. 89 Adem (Manisa FK),

Spor Toto 1´nci Lig´in 29´uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü´nü 4-2 mağlup etti.

9´uncu dakikada Mithat ceza sahası önünde savunmadan seken topla buluştu. Mithat´ın doğrudan kaleye gönderdiği top ağlara gitti. 1-0.

69´uncu dakikada Olawoyın´ın derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Benhur´un şutunda ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

72´nci dakikada Benhur´un yerden pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Bolasie bekletemektden kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. 2-0

75´inci dakikada savunmadan seken topu ceza sahası önünde kontrol eden Burak´ın sert şutunda top rakip savunma oyuncusuna çarparak ağlara gitti. 2-1

88´inci dakikada Mary´nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ogün´ün şutunda top ağlara gitti. 3-1

89´uncu dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Adem´in ayak içiyle kale gönderdiği top, kaleci Muhammet´in ellerinin arasından geçerek ağlarla buluştu. 3-2.

90+8´inci dakikada Azubuike´nin havadan pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mary meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 4-2.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-03-29 18:36:49



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