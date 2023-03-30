Bayburt ve Rize'de kar yağışı etkili oldu



Mehmet Can PEÇEMurat SÖYLEMEZ/RİZEBAYBURT, (DHA)RİZE´nin yüksek kesimindeki yaylalar etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü, Bayburt'ta da yollar karla kaplandı.

Rize´nin yüksek kesimlerindeki yayla ve mezralarda kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen bölgede kar kalınlığı yer yer 15 santime kadar ulaştı. Bayburt´ta ise dün başlayan kar yağışı, bugün de etkisini arttırarak devam etti. Kent merkezinde cadde, kaldırım ve sokaklar beyaza büründü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-03-30 14:59:15



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