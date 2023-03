Rizesporlu Amilton: Süper Lig'i hak eden bir takımız

Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA) Çaykur Rizesporlu Amilton Minervino, "Önümüzdeki her maçı galibiyetle bitirirsek takımın, taraftarın ve şehrin istediği şampiyonluğa ulaşacağız. Süper Lig'i hak eden bir takımız" dedi.

Spor Toto 1´inci Lig´in 30´uncu haftasında 2 Nisan Pazar günü sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Amilton Minervino, hedeflerinin her maçı kazanmak olduklarını söyledi. Amilton, "Önümüzdeki her maçı galibiyetle bitirirsek takımın, taraftarın ve şehrin istediği şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"RİZESPOR'UN YERİ SÜPER LİG"

Takımının yerinin Süper Lig olduğunu dile getiren Amilton, "Kendine güvenen bir takımız. Özellikle hocamız bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Bize maç maç yapmamız gerekenleri söyleyerek bizi maça iyi hazırlıyor. Her maça farklı oyuncular ile çıkıldığından üzerimizdeki baskıda azalıyor. Ben süreci çok iyi yürüttüğümüzü düşünüyorum. Bu ligde ilk defa oynuyorum. Süper Lig´i hak eden bir takımda oynadığımı düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda performansımı yükseltip, beklediğimiz şampiyonlukta daha fazla katkım olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Amilton Minervino'nun açıklamaları

Antrenmandan detaylar

DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-03-31 18:45:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.