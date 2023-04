Afetin izleri kalktı; yöresel mimarili konutlar yükseldi

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE´de 2 yıl önce 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, ev ve iş yerleri ile alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin izleri silindi. Afetzedeler için, yıkılan riskli yapıların yerine Güneysu ve Çayeli ilçelerinde 11 farklı bölgede TOKİ bünyesinde inşa edilen yöre mimarisi izlerini yansıtan az katlı 180 afet konutunun yapımı, büyük oranda tamamlandı.

Rize´de 14 Temmuz 2021 tarihinde, 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogramlık yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi; 6 kişi yaşamını yitirdi, sele kapılan 2 kişi kayboldu. Selin vurduğu merkeze bağlı Muradiye ve Büyükköy beldeleri ile Güneysu ilçesinde, dereler taştı, cadde ve sokaklar balçıkla kaplanı, park halindeki araçlar kullanılamaz hale geldi. Bölgede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri zarar gördü.

YARALAR SARILDI, KONUTLAR YÜKSELDİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarıyla kentte cadde ve sokaklara dolan balçık temizlendi. Afetzedeler için yıkılan riskli yapıların yerine TOKİ bünyesinde yeni konutların inşasına başlandı. Güneysu ilçesinde 26, Çayeli ilçesinde 54, Büyükköy ve Muradiye beldelerinde 82 konut olmak üzere 11 farklı bölgede toplam 180 afet konutunun yapımı büyük oranda tamamlandı. Yöre mimarisi izlerini yansıtan az katlı yapıların yer aldığı bölgelerde hak sahibi afetzedeler, kurayla belirlendi. Hak sahipleri, yeni evlerine kavuşmayı beklerken, kentte afetzedeler dışında diğer sosyal konut projelerinin inşası da sürüyor.

`KURBAN BAYRAMI SONRASI TESLİM EDİLECEK´

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, "Kurban Bayramı'ndan sonra hak sahiplerine konutları teslim edeceğiz. Afetten 100 üzerinde yapı, duvar ve destekleme çalışmaları ile kurtarıldı. İlçede Minder Deresi'nde çok güzel bir ıslah çalışması yapıldı. Bunun gibi 10-15 derede çalışmalar yapıldı. Afet olduktan sonra mücadele etmekten ziyade olmadan tedbir almak adına ıslah çalışmaları yapıldı. İnşallah bu çalışmalar sonrası aynı ölçekte bir afette hasar almadan atlatılabiliriz" dedi.

'KALE GİBİ EV YAPIYORLAR'

Selin vurduğu Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, afet konutlarının yapımında sona gelindiğini duyurarak "Sel felaketinden sonra bakanlığımızdan talep ettiğimiz, afet konutunun inşasında sona gelinde. 1-2 ay içerisinde afetzedelere konutlarını teslim edebileceğiz. Beldemizde yaralarımız sarıldı. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza konutlarını teslim edince görevimizi yapmış olacağız. Kale gibi ev yapıyorlar; depremden sonra TOKİ inşaatlarına talep arttı. Bende TOKİ konutlarında oturmak isterim. Depremlerde TOKİ konutları sağlamlık testinde geçti" diye konuştu.

'BÖYLE BİR FELAKET GÖRMEMİŞTİM'

Güneysulu Necmettin Erkan, sel sonrası çalışmaların kalıcı olduğunu söyleyerek, "Bu felaket gerçek büyüktü, sokaklar gezilemez haldeydi. Eskisinden çok daha güzel oldu. Bu çalışmalar kalıcı oldu. Bir sel daha gelse bir şey olmaz inşallah. Ben 68 yaşındayım böyle bir felaket görmemiştim" ifadelerini kullandı.

Şükrü Fırat da "Muazzam bir çalışma yapıldı. Bu yaya yolları yoktu, yeni yapıldı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Konutlar çok sağlam ve depreme dayanıklı. Bittikten sonra çok güzel olacak" dedi.

Büyükköy beldesi esnafından Zeki Atalay ise "Çok güzel çalışma oldu. İşçilikler, binalar güzel; her şey çok güzel ilerliyor. Yapılanlar ortada. Çok kaliteli oldu, bunu kimse inkar edemez" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-04-01 11:15:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.