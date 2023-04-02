Rizespor - Bandırmaspor: 0-0

Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)-
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Yusuf Susuz
ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer, Alberk (Dk. 77 Halil), Emirhan (Dk. 84 Seyfettin), Sinan, Mithat, Ogün (Dk. 59 Kubilay), Azubuike, Amilton (Dk. 46 Alper), Olawoyin, Bolasie (Dk. 59 Benhur), Mary
BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gelios, Berkan (Dk. 69 Okan), Koutroubis, Arda, Alpay, Emre (Dk. 89 Caner), Kerim (Dk. 62 Nıkola), Oğuz, Mehmet, Ayçiçek, Atabey ( Dk. 89 Samuel)
SARI KARTLAR: Bolasie, Alper, Mithat, (Çaykur Rizespor) Alpay, Berkan, Atabey, Koutroubis, Levent, Oguz (Beyçimento Bandırmaspor)
Spor Toto 1´inci Lig´in 30´uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.
27´nci dakikada Serbest vuruşun kazan Çaykur Rizespor´da topun başına geçen Ayberk´in havadan gönderdiği topa kafa vuruşu yapan Sinan´ın şutu top az farkla dışarı çıktı.
32´nci dakikada Ogün Sağ kanatan havadan gönderdiği topa kafa ile vuran Amiton´un şutunda top dışarı çıktı.
45´inci dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Olawoyın´ın sert şutunda top kaleci Gelios´da kaldı.
78´inci dakikada Levent orta sahadan ceza sahası önüne kadar taşıdığı topu doğrdan kaleye gönderdi. Top az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-04-02 22:39:44
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