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Rize'de kırmızı balonlar otizm farkındalığı için havalandı

DHA

Rize'de kırmızı balonlar otizm farkındalığı için havalandı


Mehmet Can PEÇE/ RİZE (DHA)RİZE´de Fatih Ortaokulu´nda Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı. Gökyüzüne kırmızı balonlar bırakan öğrenciler, polis ekipleriyle de oyunlar oynadı.
Gülbahar Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulu'nda Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı motorize ile toplum destekli polis ekiplerinin katıldığı etkinlikte, öğrenciler kırmızı balonları gökyüzüne bıraktı.Okulda eğitim gören 3 otizimli öğrenci de etkinliğe kırmızı kıyafetleriyle katıldı. Otizmli öğrenciler, polis ekipleriyle oyunlar oynadı. Polis motosikletiyle tur atan otizmli çocuklar, kemençe eşliğinde horon tepti. Etkinlik, öğrencilerin okul duvarlarına boyayla el izi bırakmasıyla son buldu.
'ONLAR BİZİM CANIMIZ'
Okul müdürü Uğur Küçükvar, "Eğlendik, güldük, birtakım faaliyetlerde bulunduk. Güzel oldu; biz o çocukların diğer yavrularımızdan ayrı olduğunu düşünmüyoruz. Onlar bizim canımız, ciğerimiz" diye konuştu.
Öğretmen Kübra Kondakçı da, "Amacımız onların farklı olmadığını diğer bireylerle aynı şeylere sahip olduğunu kanıtlamak. Çocukların eğlenmeleri gerçekten gözlerinden okunuyordu. Biz de onları görerek çok mutlu oluyoruz" dedi.
Otizmli öğrenci Erdem Taha Altekin'in annesi Şöhret Alptekin ise, "Çocukların eğlenmiş olduğunu görmek çok güzeldi. Bu tarz etkinliklerin olması lazım. Çünkü bir farkındalık oluşturulması lazım. Bu çocuklar diğerleri gibi bir farklılıkları yok. Sadece sevgiyle, ilgiyle ve ayrıştırılmadan bir eğitim hayatı görmeleri lazım" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-04-03 15:34:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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