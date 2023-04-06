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Rizesporlu Pehlivan: Hedefimiz direkt Süper Lig´e çıkmak

DHA

Rizesporlu Pehlivan: Hedefimiz direkt Süper Lig´e çıkmak


Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA) Çaykur Rizesporlu Halil İbrahim Pehlivan, "Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Hedefimiz direkt Süper Lig´e çıkmak" dedi.
Spor Toto 1. Lig´in 31´inci haftasında 9 Nisan Pazar günü Erzurumspor FK ile İstanbul´da karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan savunma oyuncusu Hali İbrahim Pehlivan, "Önümüzde zor bir Erzurum deplasman maçı var. Zor bir maç olacak. Sonuçta hiçbir maç kolay değil. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanacağımızı da düşünüyorum. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. İnşallah güzel oyun ve skorla 3 puanı alıp emin adımlarla ilerleriz" ifadelerini kullandı.
"HEDEFİMİZ SÜPER LİG´E ÇIKMAK"
İyi bir camiada oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen genç savunma oyuncusu Pehlivan, "Rizespor´da olduğum için çok mutluyum. Çok güzel ve çok büyük bir camiaya geldiğimi düşünüyorum. Hedefimiz direkt Süper Lig´e çıkmak. Genel olarak iyi oynadığımız bir maçı kazanamadık. Çok büyük bir fırsatı kaçırdığımızı düşünmüyorum. Bütün ipler hala elimizde. Önümüzde 8 tane maçımız var.  Bütün maçları kazandığımız taktirde hiçbir takıma bakmadan Süper Lig´e çıkıyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Halil İbrahim Pehlivan'ın açıklamaları
Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-04-06 16:31:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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