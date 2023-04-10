Korozyonlu alan dönüştü; sıra iç mimaride



Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)RİZE'de deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve korozyon nedeniyle riskli duruma geldiği için kentsel dönüşümle yıkılan 25 bin metrekare alandaki binaların yerine yapılan yeni inşaatlar tamamlandı. 26 metre derinliğe inilerek 1806 fore kazık çakılan alana inşa edilen binalarda hak sahiplerine teslim edilecek iş yerlerinde mimari çalışmalar için izin verildi. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Bizim için bir projenin bitmişliği başladığı gündür. Onun arkasında müthiş bir çaba var. Çok iyi bir zamanda projeyi bitirmiş olduk" dedi.

Rize´de 1960'lı yıllarda, büyük taşlarla doldurulan, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanılarak üzerine binalar inşa edildi. Ancak korozyon nedeniyle yıllar içerisinde 173 bin metrekarelik dolgu alanı riskli duruma geldi. Yapılan tespitlerle 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Rize Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmanın ilk etabında korozyonun etkilediği yaklaşık 25 bin metrekare alanda yıkımların ardından, 26 metre derinliğine inilen zemine, fore kazıklar çakılarak zemin güçlendirildi. Çevresi 560 fore kazıkla güçlendirilip, toplam 1806 fore kazık uygulanan alan üzerine 404 ofis ve 215 dükkanın yer alacağı 8 blok inşa edildi. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı bloklarda hak sahiplerine mimari çalışmaları için izin verildi. 20 gün içerisinde tamamlanacak 4 blokla bilirlikte mülk sahiplerine anahtarları teslim edilmesi hedefleniyor.

`ÇOK İYİ BİR ZAMANDA PROJEYİ BİTİRMİŞ OLDUK'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin,"Blokların kaldırımları yapıldı. İşletme sahiplerine mimari projelerini yapmasını söyledik. Onlar mimari çalışmalarını başlatacak. 12 hafta içerisinde içeriye girip imalat yapma izni de vereceğiz. Üstte bulunan ofislerin yapımında da sona geldik. Batı tarafındaki bloklardaki dükkanlarda 15-20 güne tamamlanır. Ondan sonra mülk sahiplerinin içeriye girmesine izin vereceğiz. Gönlümüz seçim öncesi Sayın Cumhurbaşkanımızın Rize programında, bu projenin açılışını gerçekleştirebilmesi. Çok iyi bir zamanda projeyi bitirmiş olduk. Vatandaşımız ortay çıkan eserden çok memnun" dedi.

'MÜTHİŞ BİR ÇABA VAR'

Projenin yoğun bir çalışma sonucu ortaya çıktığını da kaydeden Başkan Metin, "Bizim için bir projenin bitmişliği başladığı gündür. Projenin arkasında müthiş bir çaba var; aylarca yıllarca fizibilite çalışmaları yapıp, eksiklikleri tamamlıyorsunuz. İlk kazmayı vurup, binaların yükselişini gördüğünüz de o proje sizin için bitmiş sayılır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-04-10 09:22:09



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