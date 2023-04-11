Artvin- Ardanuç kara yolunda heyelan

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Nurbay USTA/ARDANUÇ (Artvin), (DHA)ARTVİNArdanuç kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tek şeridi açılan yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin´in Ardanuç ilçesi Ferhatlı Tüneli mevkisinde saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaç kopan kaya parçaları ve toprak, ArtvinArdanuç yolunu iki yönlü trafiğe kapattı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri ile temizlik çalışması başlattı. Bölgede ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Nurbay USTA

2023-04-11 17:13:40



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