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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor - Sakaryaspor: 2-1

DHA

Çaykur Rizespor - Sakaryaspor: 2-1


Mehmet Can PEÇE / RİZE, (DHA)STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Nurettin Dinçer Demir
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Halil (Dk. 76 Alberk), Emirhan, Bahadır, Mithat (Dk. 84 Kubilay), Ogün (Dk. 84 Azubuike), Alper, Benhur, Olawoyin (Dk. 46 Miya, Dk.74 Bolasie), Amilton, Mary
SAKARYASPOR: Cihan, İsmail, Ümit, Çağlayan, Oğuz (Dk. 77 Donkor), Oğuzhan (Dk. 90 Mehmet), Hakan (Dk. 69 Burak), Grechyshkin, Nalepa, Dimitrov, Milosevic (Dk. 77 İbrahim)
GOLLER: Dk. 54 Mary, Dk. 90+10 (P) Bolasie (ÇaykurRizespor) - Dk. 51 Dimitrov (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Emirhan, Amilton, Kubilay (Çaykur Rizespor) Nalepa, Dimitrov, Burak (Sakaryaspor)  Spor Toto 1´inci Lig´in 32´nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği Sakaryaspor´u 2-1 mağlup etti.
41´inci dakikada Çaykur Rizespor, ceza sahası sol köşe çizgisine yakın bir noktan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Benhur´un kavisli şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
44´üncü dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Çaykur Rizespor´da Alper´in kale ön direğine havandan gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Benhur´un kafa vuruşunda topu çelen dışarı kaleci Cihan gole izin vermedi.
51´inci dakikada konuk ekipden Milosevic´in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Dımıtrov´un doğrudan kaleye gönderdiği top kaleci Tarık´ın ellerinin arasından ağlara gitti: 0-1.
54´üncü dakikada sağ kanattan köşe vuruşunda topun başına geçen Halil´in ceza sahası içerisinde gönderdiği topu Benhur arka direğe aşırttı. Havadan gelen topa kafa ile vuruş yapan Mary meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 
90+9´uncu dakikada köşe vuruşu kazanan Çaykur Rizespor´da Alper topun başına geçti. Alper´in ceza sahası içerisine havadan gönderdiği top savunmaya çarparak kalecide kaldı. VAR incelemesi sonrası hakem, Sakaryasporlu Mehmet´in elle oynadığını tespit etmesi üzere penaltı noktasını gösterdi.
90+10´uncu dakikada penaltı atışında Çaykur Rizespor´da topun başına geçen Bolasie meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma Çaykur Rizespor´un 2-1´lik üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-04-13 18:50:30

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