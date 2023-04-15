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Rizespor'un kaptanı Emirhan Topçu: Bu sene şampiyonluğun zamanı geldi

DHA

Rizespor'un kaptanı Emirhan Topçu: Bu sene şampiyonluğun zamanı geldi


Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor´un kaptanı Emirhan Topçu, "6 maçımız kaldı ve bu saatten sonra söylenecek hiçbir şey yok. Her maçı 3 puanla bitirmek istiyoruz. Bu sene artık şampiyonluğun zamanı geldi" dedi.
Spor Toto 1'inci Lig´in 33´üncü haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maç hazırlıklarını Bülent Korkmaz yönetiminde Mehmet Cengiz tesislerinde sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, kısa pas ve taktik çalışması ile sona erdi. Yeşilmavili ekipte sakatlığı bulunan Alper Potuk ve Oğuz Ceylan takımdan ayrı çalışırken Anıl, Abdullah´ın tedavileri sürüyor.
Antrenman öncesi Rizespor´un takım kaptanı Emirhan Topçu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  Topçu, "Bizim şampiyonluk stresi dediğimiz olay Bandırmaspor maçında başladı. Bu kötü bir şey değil, iyi bir şey çünkü herkes şampiyon olmaya odaklandı. Biz futbolcular arasında da toplantı yaptık. Biz strese gelemiyoruz. Stres yapınca puanlar kaybediyoruz. Sakaryaspor maçı öncesi bir toplantı yaptığımızda stres yapmamamız gerektiğini söyledik. Biz kaybeden bir takım değiliz. Ligin en az kaybeden takımlarından biriyiz. Sakarya maçında ister istemez stres yaptık. Son dakikada olsa güzel bir galibiyet oldu. Çok zor bir maçtı. Sakaryaspor önümüzdeydi onları yenince 2´nciliğe yükseldik. 6 maçımız kaldı ve bu saatten sonra söylenecek hiçbir şey yok. Her maçı 3 puanla bitirmek istiyoruz. Bu sene artık şampiyonluğun zamanı geldi. Taraftarımıza, yöneticilerimize, hocalarımıza, futbolcu arkadaşlara, ailelerimize, herkese güzel bir hediye vermek istiyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. Ben buna inanıyorum. Bütün herkes buna inanıyor" diye konuştu.
"53 NUMARALI FORMA BENİM HAYALİMDİ"
Maç içeresinde zaman zaman agresif olmasının nedenini Rizeli olmasından kaynaklandığını söyleyen Topçu, "Agresiflik galiba Rizelilikten geliyor. Kaptanlıkla falan alakası yok. Kaptan olmasam da o agresiflik gene üzerimde olacaktı. O kadar mutluyum, o kadar gururluyum ki sezon başı benim gitme olasılığım vardı. Burada kalıp 53 numaralı formayı giymek benim gerçekten hayalimdi. 53 numara olup Rizespor´da oynamak. Hayal edebileceğim en güzel şey oydu. Benim için cidden çok büyük bir onur. Her maç öncesi ne kadar stres yok desek de oluyor. Bir kere o kaptanlık pazubandını takıp, 53 numaralı formayı giyince herkesten fazla mücadele etmek zorundaymışım gibi hissediyorum. O yüzden kolay değil. Dünyanın en güzel şeyi diyebilirim" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan detaylar
Emirhan Topçu açıklama
 DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-04-15 17:00:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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