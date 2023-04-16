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Geleneksel iftar yemeği, bu kez tahta değil yeni köprü de

DHA

Geleneksel iftar yemeği, bu kez tahta değil yeni köprü de


Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ(Rize),(DHA)-RİZE'nin Çayeli ilçesi Muradiye beldesinde yenilenip, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne benzetilen köprü üzerinde geleneksel iftar programı düzenlendi. Depremzedelerin de bulunduğu programa, yaklaşık 500 kişi katıldı. 
Muradiye Deresi bölgesinde belde halkı tarafından başlatılan ancak pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen köprü üzerindeki geleneksel iftar programı, bu yıl yeniden düzenlendi. Belde halkı, sel ve heyelanda hasar görüp, DSİ'nin yenilediği ve bu sene açılan köprü üzerinde buluştu. İlçede misafir edilen depremzedeler de iftara katıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne benzetilen köprü üzerine yerleştirilen masa ve sandalyelere oturan yaklaşık 500 kişi, dağıtılan yemekler ile oruçlarını açtı.
'KARADENİZ OLUNCA BÖYLE OLUYOR'
Madenli Merkez Mahallesi Muhtarı Şaban Yılmaz, "Önceki köprümüz tahtalardan yapılmıştı. Bu köprüde ilk defa program düzenliyoruz. Bu yemeği geleneksel hale getirmemizin sebebi; halkımız ile birlikte beldemiz tanıtmak. Niyetimiz, birlik ve beraberliğin artması" diye konuştu.
Yavuz Şişman, "Burada 9'uncu iftarımı açıyorum. Bunu bizden önceki kuşak hayata geçirdi. Bu vesile ile bütün belde halkı bir araya gelmiş. Katılım yüksek, iftar menüsü her zaman kalitelidir" dedi. Köprü üzerinde ilk defa oruç açan Zafer Yalçıntaş ise "Karadeniz olunca böyle oluyor. Kalabalıkta oruç açmak daha keyifli oluyor. Birlikten bereket doğuyor" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇE
2023-04-16 15:09:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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