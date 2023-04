`Korozyonlu dönüşüm´ model oldu

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE'de deniz dolgusu üzerinde korozyon nedeniyle riskli duruma geldiği için 25 bin metrekare alanda başlatılan kentsel dönüşümle yıkılan binaların yerine yapılan yenileri, beğenildi. Dolgu alanı üzerinde, 3 bin 650 konut ile 800 iş yerinin yıkılıp, dönüştürülmesi amaçlanan projenin 2´inci etabı da esnaf ve halktan destek görüyor.Rize´de 1960'lı yıllarda, büyük taşlarla doldurulan, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alana binalar inşa edildi. Ancak korozyon nedeniyle yıllar içerisinde 173 bin metrekarelik dolgu alanı riskli duruma geldi. Yapılan tespitlerle 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Rize Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmanın ilk etabında korozyonun etkilediği yaklaşık 25 bin metrekare alanda yıkımların ardından, 26 metre derinliğine inilen zemine, fore kazıklar çakılarak zemin güçlendirildi. Alan üzerine 404 ofis ve 215 dükkanın yer alacağı 8 blok inşa edildi.

YENİ YAPILARA İLGİ, DÖNÜŞÜME DESTEK

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı, anahtar teslimi öncesi hak sahiplerine mimari çalışmaları için izin verilen yeni yapılar, beğenildi. Esnaf ve vatandaşların destek verdiği aynı dolguda, yol düzenlemesinin yanı sıra 3 bin 650 konut ile 800 iş yerinin yıkılıp, dönüştürülmesi amaçlanan projenin 2´inci etabı için çalışmalar hızlandırıldı. Rize Belediyesi, yıkılıp yeniden yapılacak alanda konut ve iş yerinin bina yönleri, mevcut yolların ve kavşakların durumları ile ilgi proje çalışması başlattı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Kentsel dönüşüm ikinci etap çalışmaları, Meteler Kavşağı ile İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne kadar olan bir alan. Burası için bizim rezerv alanlar oluşturmamız lazım. Bu alanda 3 bin 650 konut, 800 de dükkan var. Mevcut çalışmaları bitirdikten sonra bu alanda fiiliyata geçeceğiz. Şu anda belediye olarak binaların yönleri, mevcut yoların ve kavşaklar ile ilgi sahada proje çalışmaları başlattık. Mevcut kentsel dönüşüm bittikten sonra bu alanda çalışma başlayacak. Proje küçük etaplar halinde başlayacak. Vatandaşlarımız, 1'inci etaptaki yapıları görünce kentsel dönüşümden hayli memnun. Onlarla konuşup, anlaşıp iyi niyet çerçevesinde projeyi yapıp, bitiririz" dedi.

`İLK ETABI ÇOK BEĞENDİK´

Kentsel dönüşümün ilk etabını çok beğendiğin söyleyen işletmeci Fatih Aybar, "İlk etapta yapılan yeni yerleri çok beğendik. Şimdi ikinci etap çalışmalarında bulunduğumuz yerleri yapacaklar. Biz buna seviniyoruz. Aynı zamanda yer arayışımız da başladı. İsteksizlik söz konusu olamaz. Oradaki çalışmayı görenin isteksiz olma gibi şansı yok. Çok güzel bir proje yaptılar; aynısının burada yapılması çok daha güzel olacaktır" diye konuştu.

'EN UFAK BİR DEPREMDE YIKILMA RİSKİ VAR'

Deniz dolgusu üzerindeki yapıların riskli olduğunu söyleyen Sefa Kazdal da "Burası tamamen dolgu alanı olmasından dolayı altındaki deniz suyundan dolayı binalar sağlam değil. Yeni yapılan belediye blokları çok güzel oldu; çok beğendim. Buranında bir an önce yapılması lazım. Buradaki binaların en ufak bir depremde yıkılma riski var" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-04-17 09:42:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.