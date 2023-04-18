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Binali Yıldırım: Bölge üzerine hesabı, kitabı olanlar 20 senedir avucunu yaladı

DHA

Binali Yıldırım: Bölge üzerine hesabı, kitabı olanlar 20 senedir avucunu yaladı


Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Baktığımız zaman bölge üzerine hesabı, kitabı olanlar 20 senedir avucunu yaladı. Recep Tayyip Erdoğan, güçlü AK Parti iktidarı ve şimdi Cumhur ittifakı ile yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Ancak karşı taraftaki ittifaka baktığımız zaman çok tehlikeli bir gelişmeyi gözlemlemekteyiz" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rize´nin Çayeli ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Yıldırım´a Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar ile partiler eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Yıldırım, girdiği kuyumcudan tespih satın aldı. Ziyaretin ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanında açıklamalarda bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:
"Bu seçimleri Türkiye´den daha çok dışarıdan ülkeler takip ediyor. Acaba bu bizi çok sevdiklerinden mi? Yoksa seçimlerimizi merak ettikleri için mi? Baktığımız zaman bölge üzerine hesabı, kitabı olanlar 20 senedir avucunu yaladı. Recep Tayyip Erdoğan, güçlü AK Parti iktidarı ve şimdi Cumhur ittifakı ile yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Ancak karşı taraftaki ittifaka baktığımız zaman çok tehlikeli bir gelişmeyi gözlemlemekteyiz. İlk defa dağın, terörün desteklediği ve bölücü terör örgütünü meşrulaştıran bir süreç yaşıyoruz. Bunu ben milletimin takdirine sunuyorum. Şartlar ne olursa olsun. Bu ülkeyi bölmeye federasyonu, yerel yönetimi özerklik gibi mauraları ortaya getirene bu millet geçit vermez. Biz bir olacağız. Diri olacağız. Kardeş olup birlikte Türkiye olacağız. Yüzüncü yılında ülkemizin, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinden zerre kadar sapmadan yolumuza devam edeceğiz." 
`TÜRKİYE´NİN İSTİKRARA İHTİYACI VAR'
Yıldırım, tepki gösterdiği Millet İttifakı'nın parlamenter sisteme yönelik söylemlerine ilişkin de, "Daha seçim olmadan birleşme dönemi başladı. 'Sen onu alacaksın, ben onu alacağım, o görev bizim, bu bürokraside şu görevler bizim' Bunlar bize zayıf iktidarların olduğu koalisyon dönemlerini hatırlatıyor. Bunlar bize 90´lı ve 70´li yılları hatırlatıyor. Ve bu yıllar Türkiye´nin kayıp yıllarıdır. Türkiye´nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye´nin güvene ihtiyacı var. Güçlü iktidara ihtiyacı var. Güçlü liderliğe ihtiyaç var. Tecrübeye ihtiyacı var. O da nerede var; O da Recep Tayyip Erdoğan´da var. AK Parti ve Cumhur ittifakında var. Anadolu topraklarının istikrarı, Orta Doğu´nun istikrarıdır. Balkanlar´ın, Kafkaslar'ın istikrarıdır. Dolaysıyla bu bölgede oluşabilecek bir olumsuzluk her tarafı kuşatıp, saracaktır. Bugün bakın Suriye´de iç savaş var. Irak ve Libya işgal edilmiş iç savaş devam ediyor. Kuzeyimizde savaşlar var. Dimdik durak tek yer var. O da Türkiye. Dolayısıyla yeni yüzyılda Türkiye´ye sahip çıkmak hepimizin asli görevidir" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇE
2023-04-18 21:01:10

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