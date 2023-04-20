Rize'de Togg'a yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de Togg'a yoğun ilgi

DHA

Rize'de Togg'a yoğun ilgi


Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RİZE´de ilk kez sergilenen yerli ve milli otomobil Togg, halktan yoğun ilgi gördü.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kırmızı renkli SUV modeli, ilk kez getirildiği Rize'de sergilenmeye başlandı. Sabah erken saatte Togg'u görmeye gelenler, aracın sergilendiği alışveriş merkezinin önünde toplandı. Gruplar halinde Togg'u yakından inceleme fırsatı bulanların bir kısmı şoför koltuğuna oturdu, bazısı da arka koltukları deneyimledi. Kent halkı, Togg'la bol bol fotoğraf da çektirdi.
'ÇOK GURUR VERİCİ'
Aracı beğendiğini söyleyen üniversite öğrencisi Selvi Doğru, "Çok heyecan ve gurur verici bir his. Yerli malı haftasında evden yaptıklarımızı götürürdük ama artık arabamız var. Yerli deyince aklımıza Bayraktar ve Togg geliyor. Yeni yerli gemimiz de limanda, bunlar çok gurur verici" diye konuştu.
'İNANMAYANLAR GELSİN GÖRSÜN'
Emre Mercan da araçla ilgili deneyimlerini anlatırken, "Bu anı bekliyordum. Dün akşam da rüyamda Cumhurbaşkanımızı gördüm, o da Togg'un içerisinde yanımda otuyordu. Bana, 'Nasıl buldun arabayı?' diye sordu. Ben de 'Çok güzel, aynı uçak kokpiti gibi olmuş' dedim. Uyandığım gibi buraya geldim. Çok heyecan verici bir şey, inanmayanlar gelsin görsün" dedi.
Dilek Uzun ise "İlk günden beri çok heyecanlıydım; sabaha kadar zor uyudum. Vallahi Türkiye için yapılan en güzel şeylerden biri. Artık bizim de bir otomobil markamız olduğu için çok mutluyum. Benim renk tercihim Gemlik yeşilinden yana olurdu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-04-20 12:33:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de Togg deneyim merkezi açıldı
YEREL HABERLER Rize'de Togg deneyim merkezi açıldı
Rize'de kayınpeder, tartıştığı damadını silahla öldürdü
YEREL HABERLER Rize'de kayınpeder, tartıştığı damadını silahla ...
Tartıştığı damadını, tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı damadını, tabancayla öldürdü
Rizeli gazetecilerin hazırladığı "Rizelinin Başarı Öyküsü" kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER Rizeli gazetecilerin hazırladığı "Rizelinin Başarı ...
Binali Yıldırım: Bölge üzerine hesabı, kitabı olanlar 20 senedir avucunu yaladı
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Bölge üzerine hesabı, kitabı olanlar ...
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Rize'de seçim çalışmalarını değerlendirdi:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Rize'de seçim ...
Rize'de toplanan kırtasiye malzemeleri Nurdağı'ndaki depremzede çocuklara gönderildi
YEREL HABERLER Rize'de toplanan kırtasiye malzemeleri Nurdağı'ndaki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.