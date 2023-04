Rize'de Togg'a yoğun ilgi

Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RİZE´de ilk kez sergilenen yerli ve milli otomobil Togg, halktan yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kırmızı renkli SUV modeli, ilk kez getirildiği Rize'de sergilenmeye başlandı. Sabah erken saatte Togg'u görmeye gelenler, aracın sergilendiği alışveriş merkezinin önünde toplandı. Gruplar halinde Togg'u yakından inceleme fırsatı bulanların bir kısmı şoför koltuğuna oturdu, bazısı da arka koltukları deneyimledi. Kent halkı, Togg'la bol bol fotoğraf da çektirdi.

'ÇOK GURUR VERİCİ'

Aracı beğendiğini söyleyen üniversite öğrencisi Selvi Doğru, "Çok heyecan ve gurur verici bir his. Yerli malı haftasında evden yaptıklarımızı götürürdük ama artık arabamız var. Yerli deyince aklımıza Bayraktar ve Togg geliyor. Yeni yerli gemimiz de limanda, bunlar çok gurur verici" diye konuştu.

'İNANMAYANLAR GELSİN GÖRSÜN'

Emre Mercan da araçla ilgili deneyimlerini anlatırken, "Bu anı bekliyordum. Dün akşam da rüyamda Cumhurbaşkanımızı gördüm, o da Togg'un içerisinde yanımda otuyordu. Bana, 'Nasıl buldun arabayı?' diye sordu. Ben de 'Çok güzel, aynı uçak kokpiti gibi olmuş' dedim. Uyandığım gibi buraya geldim. Çok heyecan verici bir şey, inanmayanlar gelsin görsün" dedi.

Dilek Uzun ise "İlk günden beri çok heyecanlıydım; sabaha kadar zor uyudum. Vallahi Türkiye için yapılan en güzel şeylerden biri. Artık bizim de bir otomobil markamız olduğu için çok mutluyum. Benim renk tercihim Gemlik yeşilinden yana olurdu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-04-20 12:33:44



