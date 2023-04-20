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Rizesporlu Alberk Koç: Şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyoruz

DHA

Rizesporlu Alberk Koç: Şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyoruz


Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA) Çaykur Rizesporlu Alberk Koç, "Lig için artık geri sayım başladı. Hepimiz şampiyon olmayı çok istiyoruz. Gençlerbirliği maçında stadı dolu görmek, taraftarımızla beraber 3 puanı alıp şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyoruz" dedi.
Spor Toto 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında pazar günü evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri´ndeki antrenman öncesinde  Alberk Koç, açıklamalarda bulundu. Geri sayımın başladığını dile getiren Alberk Koç, "Hepimiz şampiyon olmayı çok istiyoruz. Eminim taraftar bizden çok daha istiyordur. Çünkü şehirlerinin takımı. Biz de onlar için savaşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarımızın desteği özellikle bu maçlarda çok önemli. Gençlerbirliği maçında stadı dolu görmek, taraftarımızla beraber 3 puanı alıp, şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyoruz" dedi.
"3 PUANI KESİNLE ALMALIYIZ"
Zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen Koç, "Şu an havamız çok iyi. Bu galibiyet çok iyi geldi. Özellikle Sakaryaspor maçındaki son dakika golüyle aldığımız galibiyet. Bunlar gerçekten zor maçlar. Puanlar kaybettik. Bu maçları telafi ettiğimizi düşünüyorum. Her şey bizim elimizde. Yani rakiplerimize bakmamıza gerek yok. Biz galip geldiğimiz sürece Süper Lig'e çıkacağız. Gençlerbirliği çok istekli olacak. Genelde rakiplerimiz bize karşı kapanıyor. Biz de açıklarını kollayacağız. İnşallah gol veya goller bulacağız. 3 puanı kesinlikle almamız gerekiyor" diye konuştu.
"PERFORMANSIMIN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Kendi performansı hakkında konuşan Koç, "Önceki senelerde zorluk çektim. Gerçekten önümde ciddi rakiplerim vardı. Süper Lig güzel bir lig olduğu kadar zor bir yer. Eskiden 3 kişi oluyordu. O zamanda zorlanıyorduk. Değişim oluyordu ama kariyerli oyuncular yaş olarak benden büyüklerdi. Öncelik onlarda oluyordu. Bu yüzden zor süre buluyordum. Bu sene çok şükür süre bulmaya başladık. Performansımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Takımımızda rotasyonda çok oyuncumuz var. Her mevki de 2-3 tane var. Bu bizler için çok iyi çünkü aramızdaki rekabet formumuzun yükselmesine ve takımımızın iyi oynamasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.(DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Alberk Koç'un açıklamaları
Antrenmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-04-20 14:43:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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