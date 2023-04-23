Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 5-3

Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA) -
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Gökmen Baltacı, Mehmet Ali Akkor,
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Alberk(Dk. 46 Bahadır), Emirhan, Sinan, Mithat, Alper(Dk.87 Eren), Ogün(Dk. 82 Koray), Benhur(Dk.68 Kubilay), Bolasie, Amilton, Mary(Dk. 68 Olawoyın)
GENÇLERBİRLİĞİ: Philipp, Yasin, Thomas, Alperen, Muhamed Himmet(Dk. 57 Kadfi), Uğur Akdemir, İlker(Dk 57 Souleyman), Abdullah(Dk. 77 Akabueze), Bangoura(Dk. 88 Ivan), Mete Kaan, Rodriges(DK. 46 Enes)
GOLLER: Dk. 7 Sinan, Dk. 28 Mete, Dk. 32 Mary, Dk. 45+5 Bolasie, Dk. 46 Amilton, (Çaykur Rizespor) Dk 45+1 Muhammed, Dk.56 Abdullah (pen.) (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Ogün, Olawoyın (Çaykur Rizespor) Bangoura, Yasin (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1´inci Lig´in 34´üncü haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-3 mağlup etti.
7´inci dakikada Alper´in kullandığı serbest vuruşta havadan gönderdiği topu Emirhan sol kanatta kontrol etti. Emirhan´ın havadan kale sahasına gönderdiği topu Sinan kafa vuruşu ile ağlarla gönderdi: 1-0.
28´inci dakikada Yasin´in ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa topukla vuran Mete´nin şutunu top kaleci Tarık´tan döndü. Ceza sahası içerisinde kaleciden dönen topla tekrar bulaşan Mete, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
32´nci dakikada sol kanattan Alper´in havadan ceza sahasına gönderdiği topu Mary kafa ile vuruşu ile ağlara gönderdi: 2-1.
45+1´inci dakikada Rodriges´in sol kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Muhammed´in sert şutunda top ağlarla gitti: 2-2.
45+5´inci dakikada Alper´in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa kafa ile vuran Bolasie, topu ağlara gönderdi: 3-2.
46´ncı dakikada kendi sahasından rakip sahaya derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Amilton´un kaleye gönderdi şut kaleciye çarparak ağlara gitti: 4-2.
49´uncu dakika Alper´in köşe vuruşundan ceza sahası içerisine gönderdiği top savunmaya çarparak dışarı çıktı.Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar, VAR incelemesinde Uğur´un elle oynadığını tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.
53´üncü dakikada topun başına geçen Bolasie meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-2.
55´inci dakikada Gençlerbirliği´nden Enes rakibinin müdahalesi sonrası ceza sahası içeresinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
56´ncı dakikada penaltı atışını kullanan Abdullah, topu ağlara gönderdi: 5-3
DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-04-23 15:55:11
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