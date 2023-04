Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek (3)

RİZE´DE ÇAY FABRİKASINA ZİYARET

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Trabzon´daki açılış törenin ardından geldiği Rize´de Çamlıhemşin Organik Çay Fabrikasını ziyaret etti, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası konuşan Bakan Kirişçi, "Bu tür tesisleri yıllardan beri bu bölgelerin beklediğini biliyoruz. Bu tesisimizle birlikte fabrika sayımızı da 47'den 49'a çıkarmış olduk. Her birinin 100 ton kapasitesi var 200 ton ilave bir kapasite anlamına geliyor bu. Tabii ki sadece burada özellikle organik çay üretimi ile ilgili 2 bin civarında üreticinin, ürettikleri çayın da alımı yapılmış olacak. Bu tesisler yıllardan beri beklenilen tesisler idi. Geçtiğimiz yıl bu çayla ilgili değerlendirmeleri yaparken bu iki tesisin mutlaka bir an önce hayata geçirilmesinin hem sektöre hem bölge üreticilerine hem de Rize´mizin ekonomisine olumlu katkısının olacağını düşündük ve 1 yıl gibi kısa bir sürede de gördüğünüz şekilde bir eser ortaya çıkmış oldu" dedi.

`RİZE´MİZ İÇİN ÇAY OLMAZSA OLMAZI´

27 bin 500 metrekarelik alandaki tesiste 400 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Bakan Kirişçi, "İstihdam boyutu bir tarafta bu çayların buradan alınıp diğer fabrikalara nakli konusu yine ikinci bir zahmetti. Tabii ki onun getirdiği bir de maliyet vardı. Ama şimdi bu bölgenin çay üretimi ve üretilen çayları bu fabrikada bu kardeşlerimizin istihdamıyla birlikte inşallah katma değerli hale getirilecek. Rize´miz için çay olmazsa olmazı; Rize ile adeta ismi cismi örtüşen bir ürünümüz. Bu kaliteli ve nitelikli üretimi yapan başta üreticilerimiz olmak üzere ben gerçekten bütün üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bizim çayımızın üzerine çay yoktur desem bu mübalağa olmaz; bu bir hakikat ve de tesis olarak da Çaykur´umuzun bu üretimi de bu alanda bir numara. İnşallah önümüzdeki haftalarda burada deneme üretimleri, temizlik vesaire bittikten sonra başlamış olacak ve sezonunda da kendi üretimini artık gerçekleştiren iki tesisinden bir tanesi olacak" diye konuştu. (DHA)Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Rize Mehmet Can PEÇE

