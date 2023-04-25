Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek (4)



ŞAP HASTALIĞIYLA İLGİLİ KARARLARI AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çamlıhemşin Organik Çay Fabrikası ziyaretinin ardından, Rize Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan ve SAT-2 Serotipi şap hastalığına ilişkin kararları açıklayan Kirişci, "Hem büyükbaş hem küçükbaşta eğer il sınırları içerisinde hayvan hareketi olacaksa, bu hayvan hareketinde biz herhangi bir şekilde aşılı olup olmadığını sorgulamayacağız. İkincisi ve önemli eğer büyükbaşın il dışına çıkarılması sırasında biz o hayvanı aşısının yapılıp yapılmadığını soracağız, aşısı yapılmış ise üzerinden 21 günün geçip geçmediğini sorgulayacağız. 21 gün geçmiş ise bu aşılama ile ilgili etkinlik sağlanmış demektir. Üçüncü ise küçükbaş ile ilgili il dışında nakli sırasında herhangi bir sorgulama yapmadan bu hayvanların hareketine izin vermiş olacağız" dedi.

Öte yandan bakanlıktan yapılan duyuruda, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nin aldığı kararlar kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların, karantinası devam eden yerler dışında, 3 kural çerçevesinde 28 Nisan 2023'ten itibaren ülke genelinde kaldırılacağı da belirtildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-04-25 21:32:50



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