Rizesporlu Alper Potuk: Artık son düzlükteyiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rizesporlu Alper Potuk: Artık son düzlükteyiz

DHA

Rizesporlu Alper Potuk: Artık son düzlükteyiz


Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA) Çaykur Rizesporlu Alper Potuk, "Artık son düzlükteyiz. Önümüzde telafisi olmayan maçlar var. Her şey bizim elimizde. Şampiyonlukta en büyük rakibimiz olan Pendikspor'dan 3 puanı alabilirsek, yüzde 99 şampiyon oluyoruz" dedi.
Spor Toto 1'inci Lig'in 35´inci haftasında cumartesi günü İstanbul´da Pendikspor ile karşılaşacak Rizespor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri´ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Alper Potuk, şampiyonluk yolunda son düzlükte olduklarını belirterek, "Artık son düzlükteyiz. Önümüzde telafisi olmayan maçlar var. Her şey bizim elimizde. Şampiyonlukta en büyük rakibimiz olan Pendikspor ile oynuyoruz. İnşallah galip gelip 3 puanı alabilirsek, yüzde 99 şampiyon oluyoruz. Artık burada taraftarımızla şampiyonluk turunu atarız. Bence alınacak 1 puanda yüzde 80 bizi şampiyon yapar" diye konuştu.
Kendi performansı hakkında da yorum yapan Potuk, "Son haftalara doğru ortaya güzel performanslar çıkıyor. Burada önemli olan Rizespor´un başarısıdır. Geçen sezon takım ligden düşerken ben de buradaydım. Benim de kişisel olarak Rizespor´daki en büyük hedefim Rizespor´u hak ettiği yere tekrar çıkartmak. Sezon başından beri takımda hocamı, başkanımız ve yönetimimiz ile bir aile ortamı kurmaya çalışıyorduk. Son haftalarda bunu başardığımızı gösteriyoruz. Antrenmandan önce, sonra veya herkes evine gittiğinde, çok güzel bir aile olduğumuzu hissediyoruz. Herkes birbiri ile çok iyi anlaşıyor. Ben de başarının sırrının bu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Alper Potuk açıklamalar
Antrenman detaylarıDHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-04-27 14:38:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor, Süper Lig hedefine kilitlendi
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Süper Lig hedefine kilitlendi
Rize'de kayıp kişinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Rize'de kayıp kişinin cesedi bulundu
Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek (4)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli ...
Şap hastalığı nedeniyle durdurulan hayvan hareketleri kısıtlaması aşılama sonrası 28 Nisan'da kaldırılacak
YEREL HABERLER Şap hastalığı nedeniyle durdurulan hayvan hareketleri ...
ÇAYKUR, fabrika sayısını 49'a çıkardı
YEREL HABERLER ÇAYKUR, fabrika sayısını 49'a çıkardı
Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek (3)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli ...
Rize'de meslek lisesi öğrencileri, su altı sistemleri araçlarıyla TEKNOFEST'te yarışacak
YEREL HABERLER Rize'de meslek lisesi öğrencileri, su altı sistemleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.