Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA) Çaykur Rizesporlu Alper Potuk, "Artık son düzlükteyiz. Önümüzde telafisi olmayan maçlar var. Her şey bizim elimizde. Şampiyonlukta en büyük rakibimiz olan Pendikspor'dan 3 puanı alabilirsek, yüzde 99 şampiyon oluyoruz" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'in 35´inci haftasında cumartesi günü İstanbul´da Pendikspor ile karşılaşacak Rizespor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri´ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Alper Potuk, şampiyonluk yolunda son düzlükte olduklarını belirterek, "Artık son düzlükteyiz. Önümüzde telafisi olmayan maçlar var. Her şey bizim elimizde. Şampiyonlukta en büyük rakibimiz olan Pendikspor ile oynuyoruz. İnşallah galip gelip 3 puanı alabilirsek, yüzde 99 şampiyon oluyoruz. Artık burada taraftarımızla şampiyonluk turunu atarız. Bence alınacak 1 puanda yüzde 80 bizi şampiyon yapar" diye konuştu.

Kendi performansı hakkında da yorum yapan Potuk, "Son haftalara doğru ortaya güzel performanslar çıkıyor. Burada önemli olan Rizespor´un başarısıdır. Geçen sezon takım ligden düşerken ben de buradaydım. Benim de kişisel olarak Rizespor´daki en büyük hedefim Rizespor´u hak ettiği yere tekrar çıkartmak. Sezon başından beri takımda hocamı, başkanımız ve yönetimimiz ile bir aile ortamı kurmaya çalışıyorduk. Son haftalarda bunu başardığımızı gösteriyoruz. Antrenmandan önce, sonra veya herkes evine gittiğinde, çok güzel bir aile olduğumuzu hissediyoruz. Herkes birbiri ile çok iyi anlaşıyor. Ben de başarının sırrının bu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alper Potuk açıklamalar

Antrenman detaylarıDHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-04-27 14:38:34



