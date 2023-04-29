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Kontrolden çıkan otomobil, polis aracına çarptı: 1'i polis 2 yaralı

DHA

Kontrolden çıkan otomobil, polis aracına çarptı: 1'i polis 2 yaralı


Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RİZE´de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol denetimi yapan trafik polisinin aracına arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Kambur ve polis memuru Onur Ongül yaralandı.
Kaza 17.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Ramazan Kambur idaresindeki 34 ESB 782 plakalı otomobil, yol kontrolü sağlayan Onur Ongül yönetimindeki 53 A 0318 plakalı trafik polisinin aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı, refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücüler, ihbarla gelen ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-04-29 22:17:51

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