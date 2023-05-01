Dereye uçan araçta ölen 5 kişi, son yolculuklarına uğurlandı

Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA)-RİZE'nin Çayeli ilçesinde yayla dönüşü dereye uçan hafif ticari araçta hayatını kaybeden sürücü Hayrullah (54), eşi İsmet (51), kızı Beyza Bilgin (22) ile komşusu Mehmet (65) ve eşi Mürvet Özdemir'in (54) cenazeleri toprağa verildi.
Kaza, önceki gün Buzlupınar köyü mevkisinde meydana geldi. Hayrullah Bilgin idaresindeki 34 KB 8639 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, istinat duvarını da aşarak dereye düştü. Kazada sürücü Hayrullah, eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ile komşusu Mehmet ve eşi Mürvet Özdemir, hayatlarını kaybetti.
Bilgin ile Özdemir ailelerinin komşu olduğu, Hayrullah Bilgin'in ilçede fırın işlettiği, Mehmet Özdemir'in de dolmuşculuk yaptığı belirtildi. 2 ailenin ayı giren Eğzar Yaylası'ndaki eve gittikleri, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Beyza Bilgin'in de 2 yıllık üniversite mezun olup, babasına fırında yardım ettiği bildirildi.
Hayatını kaybeden 5 kişi için ilçeye bağlı Kaptanpaşa köyünde cenaze düzenlendi. Kuvvetli yağışa rağmen camiye akın edenler, acılı aile yakınlarına taziye dileklerini sundu. Öğle vakti İl Müftüsü Naci Çakmak'ın kıldırdığı namazın ardından cenazeler, dualarla toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇE
2023-05-01 15:32:38
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