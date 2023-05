Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet olarak şimdi çok daha büyük atılımların eşiğindeyiz

Fatih TURANMehmet Can PEÇEAleyna KESKİN/ RİZE, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda başardıklarımızdan aldığımız güçle şimdi yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Millet olarak şimdi çok daha büyük atılımların eşiğindeyiz. Bunun adı ne biliyor musunuz? Türkiye Yüzyılı. Bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs, inşallah Türkiye Yüzyılı´nın başlangıç noktası olacaktır" dedi. Erdoğan ayrıca, yaş çay alım fiyatını da yüzde 64 zamla 11 lira 30 kuruşa çıkardıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için baba ocağı Rize´ye gelip, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı´nda düzenlenen mitingde hemşehrileriyle buluştu. Sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kalabalığı selamladı. Erdoğan, "Anababa yurdum ata toprağım Rize'yi gönülden selamlıyorum. Rabbime hamdolsun şu muhteşem katılıma bakın. Siyasette bugüne kadar Rize´mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bugün 14 Mayıs´ın müjdesidir. İnşallah sandıklar patlıyor mu? Bunun için benim hemşehrilerim, kardeşlerim kapı kapı dolaşmaya var mı? Ve 14 Mayıs'ta da inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız. Buradan bu muhteşem meydandan Rize'nin çalışkan mert, Karadeniz gibi yüreği coşkulu insanlarını selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan, aşkınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

'21 YILDA 15 SEÇİM ZAFERİNE İMZA ATTIK'

21 yılda 15 seçim zaferine imza attıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'yi tarihinin en büyük başarılarıyla beraberce tanıştırdık. Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Milletimizin iradesine vurulan prangaları, beraberce parçaladık. Ülkemizi nice fırtınanın içerisinden güvenli sahillere beraber çıkardık. Terör örgütlerinin birlik ve beraberliğimizi yönelik kalleş saldırılarını, beraberce püskürttük. Her karışında bir şehit yatan bu aziz vatanı, ihanet çeteleri karşısında beraber savunduk, beraber yücelttik. Havalimanından yollara, köprülerden tünellere, nice yatırımı ülkemize yine son 21 yılda beraberce kazandırdık. Ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmetlerimizle nakış nakış işledik" diye konuştu.

'14 MAYIS DEMOKRASİ ŞÖLENİMİZ ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hükümetlerinin 21 yıllık süredeki hayata geçirdikleri proje ve eserlerin yer aldığı videoyu kalabalığa izletti. Video sonrasında konuşmasına devam eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Özetin özeti olan tüm bu eserler bizim 21 yıllık karnemizdir. Şimdi sormak lazım bay bay Kemal; sen ne yaptın ya bir söyle da? Senin referansın var mı? Ne yaptın. Bak şuraya güzel bir pankart açmışlar; 6´lı masa, 7 tabak, birine çatal, birine bıçak, terörün işine tutuyorlar çanak, bu işi bozacak Rizeli uşak. Evet, uşaklar bak işinize ağırdır ha ona göre. Bunlar bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın sadece birer örneği. Bunlar Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla neyi kastettiğimizin birer işaretidir. Son 21 yılda başardıklarımızdan aldığımız güçle şimdi yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Millet olarak şimdi çok daha büyük atılımların eşiğindeyiz. Bunun adı ne biliyor musunuz? Türkiye Yüzyılı. Bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs, büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk adımı olacaktır. 14 Mayıs, inşallah Türkiye Yüzyılı´nın başlangıç noktası olacaktır. Öyleyse buradan soruyorum ama öyle bir ses verin ki tüm Türkiye'den işitilsin, öyle bir haykırın ki Pensilvanya'daki hainlerin kabusu olsun. Öyle bir gürleyin ki, Kandil'deki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün. Hazır mıyız Rize? 14 Mayıs'ta `durmak yok yola devam´ diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam ediyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Rize'de bir destan daha yazıyor muyuz? Kurban olayım size da. Maşallah, ata yurduma da işte bu yakışır. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun."

'SİYASİ HAYATIMIZIN HİÇBİR DÖNEMİNDE HAYAL TÜCCARLIĞI YAPMADIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Siz bize güvendiğini, itimat ettiniz, inandınız, biz de sizin için aşkla çalıştık. Bize yüklediğiniz emaneti yere düşürmeden, ona leke sürmeden size layık olabilmek için canla başla mücadele ettik. Sevginize, sizlerin şu karşılıksız muhabbetine mazhar olabilmek adına gecemizi gündüzümüze kattık. 40 yıl dile kolay; `ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz´ diyoruz. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık, yalana bulaşmadık. Milletimize asla yapmayacağımız bir şey söylemedik. Dürüst, samimi olduk. Karadenizli uşaklar gibi daima harbi olduk. Bu ülke geçmişte iki anahtar vaat edip, sonra milleti sırtındaki ceketten de eden siyasetçiler gördü. Bu ülke her seçim öncesinde bol keseden boş vaat dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke siyasi ikballeri için her sözü söyleyen, her kılığa giren, her işareti yapan fırıldak tiplerden çok çekti. Biz 2002'de göreve geldiğimizde Türk demokrasisine yakışmayan bu siyasetçi profillerinin hepsini tedavülden kaldırmıştık. Ancak son günlerde bu tiplerin tekrar arzı endam ettiklerini görüyoruz. Seçim sandığı yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Bakıyorsunuz önlerine gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar, öyle mi? Parlamenter sistem diye çıktıkları yoldan döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar."

'BİRİNİN AK DEDİĞİNE DİĞERİ KARA DİYOR'

Altılı Masa'ya eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Önce 5 kişiydiler sonra 7 oldular. Bir ara 9´a hatta 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Bu gidişle 14 Mayıs'a kadar herhalde 15-20 cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar. Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan bir de elleriyle buradaki kardeşlerimi tenzih ederim kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Birinin yapacağız dediğine diğeri kesinlikle olmaz diyor. Bay bay Kemal çıktı Londra'daki tefecilerden güya `300 milyar dolar ayarladım´ dedi. Bunun üzerine masadaki diğer ortağı böyle bir paranın olmadığını, gelmediğini, uzunca bir sürede gelmeyeceğini açıkladı. Mahalli idareler seçimlerinde millete bedava traktör sözü vermişlerdi. Dağıttılar mı? Hayır. Sonra bir de utanmadan çıktılar `biz onu sadece ilgi çekmek için söyledik´ dediler" ifadelerini kulandı.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATINI AÇIKLADI; 11 LİRA 30 KURUŞ

2023 yaş çalım fiyatını açıklayan Erdoğan, "Bunların her işi yalan, dolan, palavra. Artık yalan söylerken yüzleri bile kızarmıyor. İşte yanlarında terör örgütünün temsilcileri. Koalisyon ortakları Rize´de toplaşmışlar, çay konusunda atıp tutmuşlar. Unuttukları bir şey var; benim Rizeli kardeşim bay bay Kemal'in ve avanesinin palavralarına asla itibar etmez. Hemşerilerim adı yalancı çobana çıkmış birine ve saz arkadaşlarına prim vermez. Bizim çay üreticilerimiz için yaptıklarımız ortadadır. Geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi çıkmış Giresun'la ilgili diyor ki fındık fiyatına 4 dolar zam vereceğiz. Bugüne kadar neredeydin? Hep yalan" dedi.

'ÇÖZÜM ADRESİ BİZİZ'

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rize´nin sadece bir mevsim değil dört mevsim 365 gün boyunca kazanması düzenli akarının olması için gayret gösterdik. Buradan işçi kardeşlerime sesleniyorum, daha kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler sizlerin sıkıntılarına çözüm bulabilir mi? Terör örgütleriyle yol yürümekten çekinmeyen bir masadan Allah aşkına benim hemşerilerime hayır gelir mi? Şimdiye kadar verdikleri hiçbir sözü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Bu milletin ne sıkıntısı, derdi, problemi varsa bunun çözüm adresi biziz, biz. Çay işçilerimizin 4 aylık çalışma süresini 6 aya biz çıkarttık. İşçilerimizin çalışmadıkları dönemlerdeki sağlık sigortası sorununu biz çözdük. Mevcut sıkıntılarınızı da hal yoluna yine biz koyacağız. Arkadaşlarıma gereken çalışmayı yapmaları için talimatı verdim. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Gerisi Allah'ın izniyle gelecek, ülkemizin imkanları genişledikçe gereken neyse o yapılacaktır."

'AİLE BİZDE KUTSALDIR'

Ailenin kutsal olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bay bay Kemal ve ortaklarına şu soruları sormanızı istiyorum: `Yalanı boyamayla doğru mu edeceksin, akıp giden yılına kardeş mi diyeceksin?´ Evet, şayet aklına gelir de yolu buraya düşerse bay bay Kemal'e bunları muhakkak sorun. PKK elebaşlarının niçin kendisini desteklediğini sorun. Kandil´deki PKK elebaşı, teröristler ne diyorlar; Biz ne AK Parti'yi ne MHP´yi desteklemeyiz: biz Altılı Masa'yı destekleyeceğiz. Şimdi bu teröristlerden bu kandildeki terör örgütünün başlarından bu memlekete fayda gelir mi? Bunlara asla prim vermeyeceğiz. Bölücü örgütün siyasi uzantılarının neden aday çıkarmadığını, niçin kendisine destek verdiklerini sorun. Meclisteki bir saatlik görüşmede yaptıkları toplantılarda onlara ne vaat istediklerini, kapalı kapıların ardında nelerin sözünün verdiğini sorun. Şimdi çok önemli bir şey söylüyorum. Benim kardeşlerim ailenin kutsiyetine inanır. Aile bizde kutsaldır. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun. Bay bay Kemal, LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İYİ Parti onu da biliyoruz. O masada beraber olan maalesef; yok DEVA´sıymış, yok bilmem Gelecek imiş, HDP, bunların hepsi LGBT'ci. Ama AK Parti'nin asla böyle bir sorunu yok. Milliyetçi Hareket Partisi´nin asla böyle bir sorunu yok. Ve şu anda Cumhur İttifakı'nın böyle bir sorunu yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailemizi asla yaralamalarına müsaade etmeyeceğiz."

'MİLLETİMİZE NEYİ TAAHHÜT EDİYORSAK HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Meydanlarda verilen sözleri yerine getirdiklerini ve Rize´ye 21 yılda 64 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını aktaran Erdoğan, Kılıçdaroğlu´na yönelik eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan, "Ülkemizin savunma sanayi projelerinden ne için rahatsızlık duyuyorlar. Ortada böyle bir tartışma yokken 75 yaşından sonra ne için kendi mezhep, köken bu meseleyi gündeme getirdi. Tabii bir de daha önce verdiği sözleri ne için tutmadığını, kazandıkları belediyelerde niçin insanımızın ekmeğiyle, aşıyla oynadığını sorun. Bay bay Kemal, hani kimseyi çıkarmayacaktın belediyelerden. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de çıkardılar. Hala çıkarmaya devam ediyorlar. Ama biz doğru bildiğimiz yolda kararlı şekilde yürümeye devam ediyoruz. Meydanlarda ne söz verdiysek milletimize neyi taahhüt ediyorsak tek tek hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

'KARADENİZ GAZIMIZI ÜLKEMİZE REKOR BİR SÜREDE GETİRDİK'

Doğal gazın bir yıl boyunca ücretsiz olarak dağıtımının devam edeceğini hatırlatan Erdoğan, "Hatırlarsanız fabrikası bile yok dedikleri ilk yerli ve milli aracımız Togg´un dağıtımına başladık. Milli savaş uçağımız Kaan'ı hangardan çıkardık. Bunlar maket iftirası attıkları Akıncı ve ANKA-3´ü havalandırdık. Katarlılara sattılar yalanını söyledikleri fabrikada yeni nesil fırtına obüslerini ve Altay tankımızı ürettik, ordumuza teslim ettik. Ortada gaz maz yok dedikleri, Karadeniz gazımızı ülkemize rekor bir sürede getirdik mi? Şimdi ücretsiz olarak doğal gazın dağıtımı başladı mı? Bir yıl boyu doğal gazın ücretsiz olarak benim vatandaşıma dağılımı devam edecek. İlk ay ısınma dahil konutlardaki tüm doğalgaz faturalarını ücretsiz yaptık. Ayrıca 1 yıl boyunca yine konutlardaki mutfak ve su ısıtmaya ihtiyaçlarına karşılık gelen miktardaki doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz" ifadelerine yer verdi.

'DOĞAL GAZ VE PETROL GELİRLERİMİZ OLAN BİR AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURUYORUZ'

Gençlerin yanında olacaklarını söyleyen Erdoğan, "Gabar´da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Şimdi bir adım daha atıyoruz kaynağı kendi doğal gaz ve petrol gelirlerimiz olan bir Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Yani oradan elde ettiğimiz gelirle aile ve gençliğe bankamızdan kredi vereceğiz. Bu banka aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerimizin desteklenmesi ile ilgili çalışmalarımızın finansmanını karşılayacak. Mesela ev hanımlarımızın primlerinin üçte birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama kendi işini kurmadan evliliği her adımlarında hibe ve kredi destekleriyle yanlarında olacağız. Gençlerimiz faizsiz 150 bin lira kredisini alacak, düğününü yapacak. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimiz bir kısmı hibe, bir kısmı uygun şartlarda kredi olmak üzere belli bir kaynağı yanlarında bulacak. Böylece gençlerimiz hayata inşallah daha güçlü başlayacak" diye konuştu.

'DÖVİZ REZERVİMİZ 122 MİLYAR DOLAR'

Türkiye´yi kimseye muhtaç etmeyeceklerini belirten Erdoğan, "Öyle bay bay Kemal ve ortakları gibi bu aziz milleti Londra'daki tefecilere el açar duruma asla düşürmeyeceğiz. Son 21 yıldır Türkiye'yi nasıl kendi kaynaklarımızı harekete geçirerek kalkındırdıysak, inşallah gelecekte de aynısını yapacağız. Bu ülkeyi bir daha muhannete muhtaç etmeyeceğiz. Biliyorsunuz, bu Altılı Masa'nın etrafında olanlardan 2 tanesi benim yanımdaydı. Yani bizim çıraklardı. Bunlardan bir tanesi `ekonomiyi çok iyi bilirim´ dedi. Davos´ta IMF´nin başkanıyla görüşme yapıyoruz. IMF´nin başkanına dedim ki `sen taksitlerini alıyor musun?´ `Alıyorum´ dedi. `IMF´yi idare edebilirsin ama Türkiye´yi idare edemezsin´ dedim. Türkiye'yi ben idare ederim. O zaman başbakanım. 2013'te biz IMF ile ilişkileri kestik. Bütün ödemeleri bitirdik. Onlar IMF ile görüşme yapıyorlar. Bize de güya nasihatte bulunuyorlar. Neymiş IMF´den borç alınmış. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bitti o iş şimdi. Bizim artık IMF´den alacak paraya ihtiyacımız yok. Ve o zaman merkez bankasındaki döviz rezervimiz 27 buçuk milyar dolardı. Şimdi ise 122 milyar dolar. Nereden, Nereye" dedi.

'SİYASİ GÖRÜŞ İÇİN DEĞİL VATAN İÇİN BURADAYIZ'

14 Mayıs seçimlerinin dönüm noktası olduğunu kaydeden Erdoğan, "14 Mayıs'ta sadece ülkemizi yönetecek cumhurbaşkanını ve Rize'yi temsil edecek milletvekillerini seçmeyeceğiz. Aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine hep birlikte yön vereceğiz. Ya terörün başını ezenleri, ya da FETÖ´cü bölücülerle iş birliği yapanları seçeceğiz. Tercihimizi ya aile kurumuna sahip çıkanlar, ya da LGBT'yi başımıza musallat edecekler arasında yapacağız. Ya büyük ve güçlü Türkiye diyeceğiz ya da ekonomisi tefeciler tarafından yönetilen zayıf bir ülkede yaşayacağız. Şimdi hazır mıyız? Tavrımızı inşallah çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Siyasi görüş için değil vatan için buradayız" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Rize / Merkez Fatih TURANMehmet Can PEÇEAleyna KESKİN

2023-05-03 18:46:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.