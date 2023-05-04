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Çay üreticileri, 2023 yılı yaş çay alım taban fiyatını değerlendirdi

DHA

Çay üreticileri, 2023 yılı yaş çay alım taban fiyatını değerlendirdi


Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RİZE'de yaş çay üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılı yaş çay kilogram fiyatının desteklemeyle birlikte 11 lira 30 kuruş olarak açıklanmasını değerlendirdi. Kimi üretici memnun olurken, kimileri de fiyatı beklentilerin altında buldu.
Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin hektarlık alanda 1 milyon üretici tarafından yapılan yaş üretiminde, 2023 yılı hasadı öncesi yaş çay taban fiyatı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rize'deki mitinde yaş çay taban fiyatını 11 lira 30 kuruş olarak açıkladı. Böylece, geçen sene 7 lira olan yaş çay taban fiyatına 2023 yılı için yüzde 64 zam yapıldı. Yaş çayda desteleme bedeli ise 30 kuruş olarak sabit kaldı.
Fiyatı yeterli bulan üreticilerden Fatma Gültekin, "Çay fiyatı gayet iyi. Bu zamanda devletimizin o kadar ağır yükü olmasına rağmen bu fiyatı bize verdi. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben 10 lira açıklanmasını bekliyordum. 11 lira 30 kuruş çok şükür" diye konuştu.
Sema Çakmak da "100 kilo çay bin lira küsür yapıyor. Bu zamanda kimse bu parayı vermez. Bir işçinin günlük yevmiyesinden fazla, fiyatı çok güzel buldum. Allah razı olsun. İki saatte bin lira toplayacağız. Bu çok güzel bir para" dedi.
'15 LİRA OLMASINI İSTERDİM'
Şahsiye Civelek ise "Çay parası şimdi iki tane ekmek almıyor. Ben 15 lira olmasını isterdim. Herkes isteseydi bu fiyatı alabilirdik. Bana fiyat az geldi. Bu zamanda paranın değeri düştüğü için az bir para" diye konuştu.
Fiyatı değerlendiren Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi ise "Yaş çay taban fiyatı beklentilerin çok altında kaldı. Üreticiler olarak en az 14 lira ile 1 lira destekleme beklerken 11 lira 30 kuruş çok düşük kaldı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PECE
2023-05-04 11:44:19

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