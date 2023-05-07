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Bakan Karaismailoğlu: Yeni İpek Yolları'nı zaten açtık, günaydın beyefendi (3)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Yeni İpek Yolları'nı zaten açtık, günaydın beyefendi (3)


'SAVAŞLAR ARTIK CEPHELERDE DEĞİL, MASA BAŞLARINDA OLUYOR'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'daki programları sonrası geçtiği Rize'de, Derepazarı-Kendirli Yolu projesinde incelemelerde bulundu. Daha sonra AK Parti Derepazarı Seçim İrtibat Ofisi'nde partililerle buluşan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve kadroları sayesinde hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. Tek dertlerinin milletin daha iyi şartlarda ve koşullarda yaşaması olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, bunun için bütün dünya ile mücadele ettiklerini ifade etti. Karaismailoğlu, "Savaşlar artık öyle cephelerde değil, masa başlarında oluyor. Ama onları da defedecek, güçlü bir liderimiz var. Güçlü bir irademiz var. 14 Mayıs'ta bunların hepsini masadan da sosyal medyadan da bütün platformlardan defettiğimizde bizi kimse tutamaz. İşimizin peşindeyiz" dedi.
'TÜRKİYE'Yİ KİMSE TUTAMAZ'
Yeni ihtiyaçlara göre yeni projeler de yapacaklarını anlatan Karaismailoğlu, şu anda Rize'de devam eden 15 kara yolu projesi olduğunu, en kısa zamanda bitireceklerini aktardı. Derepazarı-Kendirli Yolu üzerinde yer alan fabrikayı kurtarmak için yeni alternatifler üzerinde çalıştıklarının altını çizen Karaismailoğlu, fabrikaya dokunmadan, yeni projeyle birlikte yarından itibaren çalışmaların başlayacağını belirtti. Dünyada eşi benzeri olmayan Rize-Artvin Havalimanı'nı da yaptıklarını kaydeden ve 14 Mayıs seçimlerine az kaldığını söyleyen Karaismailoğlu, "Herkesin gönlüne girip, bütün dünyaya güçlü ses verdiğimizde; Türkiye'yi kimse tutamaz" diye konuştu. (DHA)Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)- DHA-Politika Türkiye-Rize Mehmet Can PEÇE
2023-05-07 14:39:42

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