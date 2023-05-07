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Çaykur Rizespor - Tuzlaspor: 4-2

DHA

Çaykur Rizespor - Tuzlaspor: 4-2


Mehmet Can PEÇE / RİZE,(DHA) -STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Sezgin Çınar
ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer Oğuz (Dk. 70 Mithat), Bahadır, Sinan, Alberk, Ogün Özçiçek,  Benhur (Dk. 85 Anıl), Olawoyin, Amilton (Dk. 85 Haqi Osman), Alper (Dk. 70 Koray), Bolasie (Dk. 59 Mary), 
TUZLASPOR: Kurtuluş Awuku, Rotman, Mehmet Taş (Dk. 46 Bünyamin), Mata (Dk. 46 Iseka), Yahaya, Adeniyi, Ogün Bayrak (Dk. 46 Ömürcan), Gökhan, Muhammed (Dk. 75 Mehmet Coşkun), Wanga (Dk. 75 Amadou)
GOLLER: Dk. 14 ve Dk. 26 Bolasie, Dk. 45+3 ve Dk. 76 Benhur (Çaykur Rizespor) Dk. 76 ve Dk. 88 Iseka (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Mehmet, Awuku (Tuzlaspor) Bolasie, Ogün (Çaykur Rizespor)Spor Toto 1´inci Lig´in 35´inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Tuzlaspor´u 4-2´lik skorla mağlup etti.3´üncü dakikada Amiton´un derinlemesine pasında ceza sahasın içerisinde topla buluşan Bolasie´nin şutunda top savunmaya çarparak dışarı çıktı.
14´üncü dakikada Rizespor öne geçti. Benhur´un şutunda kaleciden seken top, Bolasie `nin önüne düştü. Bolasie'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
26'ncı dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkarttı. Alper'in kullandığı serbest vuruşta Benhur pasını Bolasie'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
45+3´üncü Rizespor bir gol daha buldu. Yaptığı baskıyla topu kapan Amilton, sağ çizgiden ceza sahasına girdi. Amilton'un pasıyla arka direkte topla buluşan Benhur, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
Mücadelenin ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
63´üncü dakikada Tuzlaspor penaltı kazandı. Iseka, ceza sahasına girdikten sonra Bahadır'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
64´üncü dakikada Adeniyi'nin penaltı atışında kaleci Zafer, gole izin vermedi.
76'ncı konuk ekip farkı 2'ye düşürdü. Orta alanda kaptığı topla ceza sahasına kadar giren Iseka, ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
81'inci dakikada Ogün'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Benhur kafayı vurdu, top ağlara gitti: 4-1.
88'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet´in yerden kale çizgisine gönderdiği topu kontrole eden Iseka´nın şutunda top ağlara gitti. 4-2
Karşılaşma Çaykur Rizespor´un 4-2´lik üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-05-07 18:28:35

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