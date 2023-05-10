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İmamoğlu: Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık

DHA

İmamoğlu: Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık


Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu," Devleti yönetmek gemi yönetmeye benzer. Gemiyi yanlış yüklersen gemi batar. Bunlar devletin kaynaklarını kendi tarafına yüklediler. Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık. Biz devletin kaynaklarını eşit dağıtacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geldiği Rize Valiliği yanındaki alanda düzenlenen 'Halk Buluşması'na katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, "Demokratik, özgür ve güvenli geleceğimize odaklanacağız. Geleceğin umutlarına odaklanacağız. Sorunun değil, çözümün sahibi olacağız. Farklı siyasi anlayışları buluşturan Millet İttifakı tam da bu nedenle ülke huzurunun güvencesidir. Bir avuç insanın iktidarı bitecek, milletin iktidarı başlayacak. 15 Mayıs'tan sonra Türkiye güçlü ülke yolunda emin adımlarla yürüyecek. Benim görevim bir gün bitecek, İstanbul´u devredeceğim. O koltuklar kimseye kalmaz. Kim gelirse gelsin, gelen kişiye diyeceğim ki `Sana öyle bir İstanbul bırakıyorum ki pırıl pırıl, bütçesi şöyle, sistemi böyle, yönetim ahlakı böyle. Hiçbir şey olmaz sakın korkma´ diyeceğim. Sen ne diyorsun `Ben gidersem memleket kötü olacak' 21 yıl sonra memleketin geleceğinden korkma diyemiyorsan. Hala, 'ben gidersem ülke batar' diye milleti korkutmaya çalışıyorsan senin karnen sıfır, başarısızsın. Bu millet korkmaz, bu millet kendine güvenir. Onun için 14 Mayıs´ta millet kazanacak" dedi.
`ARTIK GÜVENLİ SAĞLAM BİR ŞEKİLDE İLERLEYECEĞİZ´
İmamoğlu "Artık güvenli sağlam bir şekilde ilerleyeceğiz. Devleti yönetmek gemi yönetmeye benzer. Gemiyi yanlış yüklersen gemi batar. Bunlar devletin kaynaklarını kendi tarafına yüklediler. Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık. Biz devletin kaynaklarını eşit dağıtacağız. Devletin desteklerini, kadrolarını, yatırımlarını ve devletin hizmetlerini milletimize eşit dağıtacağız. Millet İttifakı'nın önemini iyi anlamanızı istiyorum. 14 Mayıs´ta iktidar milletin bir ucundan diğer bir ucuna gitmeyecek. Millet İttifakı siyasetin orasında burasında olmayacak. Biz siyasetin tam göbeğindeyiz. Millet neredeyse biz orada olacağız. Biz milletin iktidarını kurmaya geliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-05-10 16:33:35

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