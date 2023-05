Rize Şehir Hastanesi projesinde deniz dolgusu tamamlandı

Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RİZE'de, 350 bin metrekare alanda 8 milyon ton taş kullanılıp, deniz doldurularak yapılacak Şehir Hastanesi'nde dolgu süreci tamamlandı. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, "Komşu ülkelere bile hizmet edebilecek, sağlık turizmine potansiyel oluşturacak bir hastaneden bahsediyoruz. Bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını büyük oranda çözeceğini düşünüyoruz" dedi.

Kentte, arazi sorunu nedeniyle Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandında deniz dolgusu üzerine 350 bin metrekarelik alanda projelendirilen Şehir Hastanesi'nde, dolgu çalışmaları tamamladı. Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonla taşınan 8 milyon ton taşın denize dökülmesiyle kazanılan alanda yapımına başlanacak hastanenin; mimari planı da Bakanlık tarafından paylaşıldı. Odaları deniz manzaralı planlanan 800 yatak kapasiteli hastane, ihtiyaç duyulması halinde kapasitesini 1500 yatağa kadar çıkarılabilecek. Yöresel mimaride, 4 blok halinde 5 kat şeklinde yapılacak hastane; 206 poliklinik, 150'den fazla yoğun bakım ünitesi ve ameliyathaneyle hizmet verecek.

'ÖRNEK PROJELERDEN BİRİ'

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, hastanenin dolgu sahasında AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ile birlikte incelemelerde bulundu. Birinci, çalışmalara dair bilgi vererek, "Uluslararası bütün kriterler değerlendirilmiş durumda. 8 saat çalışan insanın yürüme mesafesi her şey hesaplandı. Teknik detayları uzunca çalışılmış bir hastane. Yapıldığı zaman, örnek projelerden biri olarak karşımıza çıkacak. Çok az bir süreç kaldı. Deniz dolgusu nedeniyle gereken teknik detaylar bize biraz zaman kaybettirdi. Oldukça iyi bir hastane, bölgemize hizmet edecek. Komşu ülkelere bile hizmet edebilecek, sağlık turizmine potansiyel oluşturacak bir hastaneden bahsediyoruz. Bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını büyük oranda çözeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PECE

2023-05-11



