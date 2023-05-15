Rize´de AK Parti 2; CHP, 46 yıl sonra 1 vekil çıkardı



Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)RİZE´de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre; AK Parti 2, CHP 1 milletvekilini meclise gönderdi. Rize'de 46 yıl sonra CHP´li vekil çıktı.

Seçmen sayısının 209 bin 106 olduğu Rize´de, bin 4 sandıkta oy kullanıldı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre; kullanılan 238 bin 862 oy geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 127 bin 567, CHP 51 bin 274 ve MHP 30 bin 993 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Muhammed Avcı (43) ile Harun Mertoğlu (52), CHP´den ise Tahsin Ocaklı (64), meclise girmeye hak kazandı. Sonuçlara göre; AK Parti'de geçen dönem ilk sırada yer alan Hayati Yazıcı´nın yerine Muhammed Avcı, Osman Aşkın Bak´ın yerine Harun Mertoğlu seçilirken, en son 1977´de Sami Kumbasar ve Yılmaz Balta ile Ankara´da temsil edilen Rize, 46 yıl sonra CHP´li vekil de çıkarmış oldu.

2018 yılında yapılan seçimlerde Rize´nin 3 milletvekilliğini de AK Partili adaylar kazanmıştı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUHAMMED AVCI

1980 yılında Rize'de doğdu. Tarihçi; Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. 2009 yılında yapılan 3'üncü Olağan Kongre'de AK Parti İl Yönetim Kurulu'na seçildi. Bir dönem Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 4'üncü olağan kongre ile birlikte Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine geldi. Mart 2014 yerel seçimlerinde İl Genel Meclis Üyeliğine aday olmak için bu görevinden istifa ederek aday oldu. Yapılan seçimler sonucunda İl Genel Meclis Üyeliği'ne ve burada İl Genel Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Bu görevinden ayrılarak Rize AK Parti´de yapılan 5'inci olağan kongrede İl Başkanlığı'na aday oldu ve seçildi. 20 Aralık 2014'ten bu yana bu görevi sürdüren Avcı, 27ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri için görevinden istifa etti. Avcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ HARUN MERTOĞLU

1971´de Rize Ardeşen´de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize´de tamamladı. Lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden, yüksek lisans eğitimini de 2013´te Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünden mezun olarak tamamladı. 1994´te İstanbul Barosunda Avukatlık Stajını bitirdikten sonra 1995 yılında Rize Merkez´de Serbest Avukatlık yapmaya başladı. 2000-2004 arası Rize Barosu Başkan yardımcılığı, 2004-2008 yılları arasında da Rize Barosu Başkanlığı görevini yürüttü. 2004 ve 2016 arasında Türkiye Barolar Birliği Delegeliği yaptı. 2001-2015 yılları arasında aktif olarak siyasetle uğraştı. Rize İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği yaptı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunda Başkan veya üye olarak çalışmalarda bulundu.

CHP MİLLETVEKİLİ TAHSİN OCAKLI

Tahsin Ocaklı, Rize´nin Ardeşen İlçesinde doğdu. İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü mezunudur. Uzun yıllar İstanbul´da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Tahsin Ocaklı, 2004 ve 2014 yıllarında Ardeşen Belediye Başkan adayı oldu. Ocaklı, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-05-15 17:07:15



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