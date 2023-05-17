Kalp krizi geçiren uzman çavuş, yaşamını yitirdi

Abdullah UZUN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize),(DHA)-RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde görevli Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu (26), kaldığı jandarma misafirhanesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı misafirhanede meydana geldi. İlçede görev yapan Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu, yatakhanede aniden fenalaştı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kantaroğlu'nun kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne Kantaroğlu, hayatını kaybetti. Bayburt nüfusuna kayıtlı Kantaroğlu için yarın Rize'de tören düzenlenecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-05-17 14:02:33
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