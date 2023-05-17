Manevra yaparken devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü

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Mehmet Can PEÇE/ ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE'de, kullandığı boş forkliftin, manevra yaparken devrilmesiyle, altında kalan işçi Yakup Küçüksarı (22) hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Çayeli ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemesi satan iş yerinde çalışan Yakup Küçüksarı, kullandığı boş forkliftin, manevra yaptığı sırada devrilmesiyle, altında kalıp yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Forkliftin altından çıkarılan Küçüksarı, ambulansla Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçüksarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Forkliftin devrilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Manevra yaptığı sırada devrilen forkliftten işçilerden birinin atlayıp kurtulduğu, Küçüksarı'nın ise altında kaldığı görüntüde yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇE

2023-05-17 17:53:39



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