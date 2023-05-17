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Manevra yaparken devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü

DHA

Manevra yaparken devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü


Mehmet Can PEÇE/ ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE'de, kullandığı boş forkliftin, manevra yaparken devrilmesiyle, altında kalan işçi Yakup Küçüksarı (22) hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, Çayeli ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemesi satan iş yerinde çalışan Yakup Küçüksarı, kullandığı boş forkliftin, manevra yaptığı sırada devrilmesiyle, altında kalıp yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Forkliftin altından çıkarılan Küçüksarı, ambulansla Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçüksarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Forkliftin devrilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Manevra yaptığı sırada devrilen forkliftten işçilerden birinin atlayıp kurtulduğu, Küçüksarı'nın ise altında kaldığı görüntüde yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇE
2023-05-17 17:53:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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