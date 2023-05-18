Dünyanın en uzun burunlu insanı kalbine yenik düştü

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)ULUSLARARASI Uzun Burun Şampiyonası´nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren dünyanın en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet Özyürek (74), Rize´de beyin damar nakli ameliyatı öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Rize'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalının 1998 ve 2000 yıllarında düzenlediği `Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası´nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla 2011 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren Artvinli Mehmet Özyürek, beyin damar nakli ameliyatı öncesi Rize Devlet Hastanesi´ne tedaviye alındı. Ameliyat öncesi sabah saatlerinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özyürek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Özyürek´in, sosyal medya hesabından ameliyat öncesi, "Rize Devlet Hastanesi´nde beyin damar nakli olacağım, inşallah ameliyatı başarılı geçeriz. Tüm sevenlere saygı ve sevgiler" notuyla son fotoğrafını paylaştığı görüldü.
Mehmet Özyürek´in Cuma günü Artvin´de toprağa verileceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Mehmet Can PEÇE
2023-05-18 16:49:27
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