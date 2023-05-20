Arazi anlaşmazlığı tartışmasında ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE´de Muhammet Çelik (51), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Mustafa Çelik´i (57) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün merkeze bağlı Akarsu köyünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mustafa ve Muhammet Çelik kardeşler yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Çelik, ağabeyini birçok yerinden bıçaklayarak kaçtı. Mustafa Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma Muhammet Çelik´i yakalayıp, gözaltına aldı. Çelik´in sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize

2023-05-20 14:10:50



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