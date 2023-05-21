Çaykur Rizespor - Altınordu: 0-0

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Mehmet Can PEÇE Salim SARIKOÇ / RİZE,(DHA)-STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Hakan Karabalcık

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer Oğuz (Dk. 46 Mithat), Bahadır, Sinan, Alberk (Dk. 57 Emirhan Topçu), Ogün, Alper (Dk. 90+2 Koray), Amilton (Dk. 57 Mary), Olawoyin, Benhur (Dk. 74. Kubilay Kanatsızkuş), Bolasie

ALTINORDU: Ali Emre Yanar Kerim, Alperen (Dk. 74 Şeref), Selim, Erdi, Metehan Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk 82 Ahmet Dereli), Kürşat, Hüsamettin (Dk. 64 Kubilay Aktaş), Emirhan Aydoğan (Dk. 64 Recep), Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Ali Özgün)

SARI KARTLAR: Oğuz, Alberk, Alper, Benhur, Emirhan, (Çaykur Rizespor)Hüsamettin, Ahmet, Selim, Alperen, Kerim, (Altınordu)

KIRMIZI KART: Dk. 31 Kürşat (Altınordu)Spor Toto 1'inci Lig'in 38'inci haftasında sahasında Çaykur Rizespor sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Yeşil-mavili ekip aldığı 1 puanla Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Altınordu ise 35 puanda kalarak 2'nci Lig'e düştü.31'inci dakikada Altınordu 10 kişi kaldı. Çaykur Rizesporlu Alper Potuk, Kürşat'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zorbay Küçük, sarı kartını çıkarttı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Zorbay Küçük, sarı kartı iptal ederek Kürşat'ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

48'inci dakikada Alper'in pasıyla topla buluşan Benhur'un şutunda top az farkla auta gitti.

66'ncı dakikada Mithat'ın saha kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta, Bolasie topla buluştu. Bolasie'nin şutunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi.

70'inci dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında çizgiye kadar inen Emirhan ortasını yaptı. Benhur'un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

87'inci dakikada Kubilay'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in şutunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi. Seken topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Bolasie'nin şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılama 0-0 sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE, Salim SARIKOÇ

2023-05-21 18:26:55



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