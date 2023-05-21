Çaykur Rizespor, 1 yıl sonra yeniden Süper Lig'de



Mehmet Can PEÇE Salim SARIKOÇ / RİZE,(DHA)- Spor Toto 1´inci Lig´in 38´inci haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Altınordu müsabakası golsüz eşitlikle sona erdi. Bu skorla Karadeniz temsilcisi ligi 2´nci sırada bitirerek, 1 yıllık aranın ardından doğrudan Süper Lig´e yükseldi. Sezonu 16´ncı sırada tamamlayan Altınordu ise küme düştü.

Spor Toto 1´inci Lig'in 37´nci haftasında Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e doğrudan çıkma şansını son haftaya bırakan Karadeniz ekibi, ligin son haftasında kümede kalma mücadelesi veren rakibi Altınordu ile karşılaştı. Rize ekibi, 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı. Karadeniz temsilcisi bu sonuçla puanını 68´e yükselterek ligi ikinci sırada tamamladı. Yeşil mavililer, Yılport Samsunspor'un ardından ligin son haftasında Süper Lig bileti alan ikinci takım oldu. İzmir ekibi Altınordu ise sezonu 35 puanla 16´ncı sırada tamamlayarak 2´nci Lig´e düştü.

TARAFTARLAR COŞKUYU SAHADA HORONLA YAŞADI

Çaykur Rizespor taraftarları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya akın etti. Ellerinde yeşil mavili bayraklar ve meşalelerle sahaya giren taraftarlar, Rizesporlu oyuncuların etrafını sardı. Şampiyonluk sevinci birlikte yaşayan futbolcular ve taraftarlar kucaklaştı. Futbolcular, Rizesporlu taraftarlara hatıra olarak forma ve kramponlarını hediye etti. Yeniden Süper Lig´e dönme sevinci yaşayan taraftarlar büyük coşkuyla sahada horon oynadı. 22´NCİ KEZ SÜPER LİG´DE MÜCADELE EDECEK

1953 yılında kurulan Rize ekibi, tarihi boyunca 27 sezon 1´inci Lig´de, 21 sezon da Süper Lig´de mücadele etti. Son olarak 2018 yılında çıktığı Süper Lig´de 4 sezon geçiren yeşil mavililer, geçen sezon küme düşmüştü. Bu sezon ligi 2´nci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi gelecek yıl 22´nci kez Süper Lig´de ter dökecek. DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE-Salim SARIKOÇ

2023-05-21 18:38:50



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