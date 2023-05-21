Rize'de Süper Lig coşkusu

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Mehmet Can PEÇE Salim SARIKOÇ / RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor'un, 1 yıl aradan sonra adını Süper Lig´e yazdırması kentte coşkuyla karşılandı. Araçlarıyla konvoy yapan yeşil mavili taraftarlar, horon oynayarak Süper Lig'e çıkmayı doyasıya kutladı.

Spor Toto Süper Lig´in 38´inci haftasında evinde Altınordu´yu konuk eden Çaykur Rizespor, sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak ligi 68 puanla 2´nci sırada tamamladı. Geçen sezon küme düşerek taraftarı hüzne boğan Karadeniz temsilcisinin 1 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig´e yükselmesi kentte büyük sevinç yarattı.

ARAÇ KONVOYLARIYLA MEŞALELİ KUTLAMA

Maçın bitimiyle coşkusunu sahada yaşayan binlerce taraftar, maç çıkışında sokakları doldurdu. Çaykur Didi Stadyumu´nda gerçekleşen havai fişek gösteri sonrası taraftarlar, kent meydanında buluştu. Araçların üzerine çıkan taraftarlar, meşaleler yakarak flamalar açtı. Araç konvoylarının uzadığı caddeler de meşalelerle aydınlandı. Kent meydanında toplanan coşkulu taraftarlar horonlar oynayarak Süper Lig'e çıkmayı doyasıya kutladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kent meydanındaki kutlamalardan görüntüler

Araç konvoylarında sevinen taraftarlar

Meşale yakan taraftarlar

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE-Salim SARIKOÇ

2023-05-21 19:59:42



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