Çaykur Rizespor - Altınordu maçının ardından

Mehmet Can PEÇE Salim SARIKOÇ / RİZE,(DHA) Spor Toto 1´inci Lig´in son haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Altınordu müsabakası golsüz sona erdi. Bu skorun ardından Rize ekibi Süper Lig'e yükselirken; İzmir ekibi ise TFF 2'nci Lig'e düştü. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendisine ve takıma destek verenlere teşekkür eden Bülent Korkmaz, "Sezon başı aile ortamı yakalarsak istediğimiz başarıyı yakalayacağımızı söylemiştim. Kurallara uyan, kuralları benimseyen herkesle çalışacağımı söylemiştim. Aile olursanız, bütün olursanız, başarırsınız. Beni buraya getiren Tahir Kıran başkana teşekkür ederim. Onunla birlikte geldik. Ondan sonra İbrahim Turgut başkan geldi. Bana inandığını, güvendiğini, sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Bu işi başaracağımıza başkanımız, yöneticilerle birlikte inandı. Başarı için saha içi değil, saha dışı da çok yardımcı oldu" dedi.

"`İSTİKRARLI, KALICI BİR RİZESPOR OLMALI´

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez şampiyonluk yaşadığını anlatan Korkmaz, "Şampiyonluk ilk oldu. Çok zor olduğunu, zorlanacağımızı, hatalar, yanlışlar yapacağımızı biliyordum. Önemli olan üzerinde takılmadan doğru yolda ilerlemek. Duygularınız ile hareket ederseniz, kazananlardan olursunuz. Rizespor'a hayırlı olsun. Rizespor'dan ricam, bir düşüyor, bir çıkıyor. Geçmişte yaşanan hataları belirleyin. Benimle ya da bensiz önemli olan doğru yolda ilerlemesidir. Bunu yapmazsa yine aynı olur. Bu şehrin, kulübün doğru yolda doğru adımlar attığını bilmesi gerekir. İstikrarlı, kalıcı bir Rizespor olmalı. Planlama şimdiden yapılmalı" ifadelerini kullandı.

HASAN ÖZER: MARKA TAKIMI LİGDE TUTAMADIK

2´nci lige düşen Altınordu takımında teknik direktör Hasan Özer de, küme düştükleri için üzgün olduklarını söyledi. Özer, "Son maça bırakmamamız gereken bir durumdu. İlk geldiğimizde ekip olarak 25 haftada 17 puan toplamış, ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesiydi. Geldikten sonra oynadığımız maçlarda başarılı sonuçlar aldık. Rakiplerimizden bir adım önde olarak son düzlüğe girmiştik. Fakat Manisaspor karşısında 2-0 öndeyken 2-2 bitirdiğimiz maç ve ardından kaybettiğimiz Eyüpspor maçı ve sonraki maçlardan sonra umutlarımız iyice azalmıştı. Ligde kalmak için diğer rakiplerimize göre daha şanslı durumdayken ne yazık ki Erzurumspor´la oynadığımız maçı kaybettikten sonra en az şansı olan takım durumuna geldik. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum bugüne kadar ama ne yazık ki ligde kalmayı başaramadık. Çaykur Rizespor´u da kutluyor, Süper Lig´de başarılar diliyorum. Bu ligin özellikle altyapı ve tesisleşme konusunda en önemli takımlarından, marka bir takımıyız fakat bu markayı ligde tutamadık. Çok üzgünüz ama bayrak düştüğü yerden kalkar. Mücadeleye devam edeceğiz. Altınordu, bu ülkenin en gözde takımlarından bir tanesi olacak. Elimizden gelen her şeyi yaptığımıza inandık. Futbolda küme düşmek de var, şampiyon olmak da var. Ligde kalan rakiplerimizi de tebrik ediyoruz. Bugün bizim en kötü günlerimizden bir tanesi. Hakkımızda hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

