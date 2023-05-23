Rize'de yerli füze 'Tayfun', 2'nci kez fırlatıldı

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Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)ROKET Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füze 'Tayfun'un test atışının 2'ncisi, RizeArtvin Havalimanı'ndan yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen `Tayfun´un 2'nci kez test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.44'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', ikinci kez Rize semalarından yükseldi.

İlk kez ekim ayında test edilen 'Tayfun', yine RizeArtvin Havalimanı'ndan denize doğru Sinop açıklarına fırlatılmıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-05-23 09:38:11



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